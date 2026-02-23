Nederlandse benzineprijs tikt record aan: hoe groot is het gat nu met onze buurlanden?

Benzine en diesel tikken het hoogste niveau sinds 2023 aan en dat voel je meteen in je portemonnee

Het zat er natuurlijk aan te komen. De brandstofprijzen zijn verder gestegen en staan nu op het hoogste niveau in tweeënhalf jaar. Benzine nadert de 2,30 euro per liter, diesel doet wat diesel altijd doet en volgt braaf. De reden klinkt waarschijnlijk bekend: een onrustige wereld en een olieprijs die liever klimt dan daalt. Super.

Olie boven de zeventig dollar

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine staat inmiddels op zeer onaangename 2,285 euro per liter. Diesel volgt daarop met 2,080 euro. Volgens United Consumers komt de stijging vooral door de olieprijs, die inmiddels boven de 70 dollar per vat ligt.

“De belangrijkste reden voor deze stijging is de olieprijs. Die zit nu boven de 70 dollar per vat, terwijl we in december 2025 nog rond de 60 dollar zaten”, laat de instantie weten. “Als de geopolitieke spanningen en onzekerheden blijven aanhouden, zie je dat snel terug in de adviesprijzen voor brandstoffen.”

Gras is groener aan de andere kant van de grens

Wat deze stijging extra pijnlijk maakt, is het prijsverschil met onze buurlanden. In België bijvoorbeeld ligt de benzineprijs rond de 1,52 euro per liter peut en diesel rond de 1,69 euro. In Frankrijk ben je iets meer kwijt, namelijk 1,74 euro voor benzine en 1,67 voor diesel. Onze Duitse buren moeten het doen met 1,81 euro per liter benzine en 1,71 voor een litertje diesel. In Luxemburg is het nog steeds lekker laag met een prijs van 1,46 euro per liter voor de benzine en 1,43 voor een litertje diesel.

Wie nog in Oostenrijk op wintersport gaat, kan daar nog profiteren van vriendelijkere brandstofprijzen. Benzine kost er ongeveer 1,48 euro per liter en diesel rond de 1,52 euro. Misschien een paar extra jerrycans mee?

Adviesprijs is geen eindstation

Het blijft belangrijk om te onthouden dat het hier wel om adviesprijzen gaat. Tankstations mogen daarvan afwijken en doen dat gelukkig ook. Vooral onbemande stations zitten vaak lager, al gaat ook daar de rek eruit. Volgens United Consumers wordt het voor bemande stations steeds lastiger om structureel onder de 2 euro te blijven.

In de toekomst kijken blijft natuurlijk lastig. Als de wereldwijde spanningen afnemen, kan de olieprijs gewoon weer keihard dalen. In dat geval volgen de brandstofprijzen meestal vanzelf. Tot die tijd is het vooral zaak om slim te tanken en niet bij het eerste pompstation toe te slaan.



