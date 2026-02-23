Nederlandse benzineprijs tikt record aan: hoe groot is het gat nu met onze buurlanden?

Benzine en diesel tikken het hoogste niveau sinds 2023 aan en dat voel je meteen in je portemonnee
Het zat er natuurlijk aan te komen. De brandstofprijzen zijn verder gestegen en staan nu op het hoogste niveau in tweeënhalf jaar. Benzine nadert de 2,30 euro per liter, diesel doet wat diesel altijd doet en volgt braaf. De reden klinkt waarschijnlijk bekend: een onrustige wereld en een olieprijs die liever klimt dan daalt. Super.
Olie boven de zeventig dollar
De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine staat inmiddels op zeer onaangename 2,285 euro per liter. Diesel volgt daarop met 2,080 euro. Volgens United Consumers komt de stijging vooral door de olieprijs, die inmiddels boven de 70 dollar per vat ligt.
“De belangrijkste reden voor deze stijging is de olieprijs. Die zit nu boven de 70 dollar per vat, terwijl we in december 2025 nog rond de 60 dollar zaten”, laat de instantie weten. “Als de geopolitieke spanningen en onzekerheden blijven aanhouden, zie je dat snel terug in de adviesprijzen voor brandstoffen.”
Gras is groener aan de andere kant van de grens
Wat deze stijging extra pijnlijk maakt, is het prijsverschil met onze buurlanden. In België bijvoorbeeld ligt de benzineprijs rond de 1,52 euro per liter peut en diesel rond de 1,69 euro. In Frankrijk ben je iets meer kwijt, namelijk 1,74 euro voor benzine en 1,67 voor diesel. Onze Duitse buren moeten het doen met 1,81 euro per liter benzine en 1,71 voor een litertje diesel. In Luxemburg is het nog steeds lekker laag met een prijs van 1,46 euro per liter voor de benzine en 1,43 voor een litertje diesel.
Wie nog in Oostenrijk op wintersport gaat, kan daar nog profiteren van vriendelijkere brandstofprijzen. Benzine kost er ongeveer 1,48 euro per liter en diesel rond de 1,52 euro. Misschien een paar extra jerrycans mee?
Adviesprijs is geen eindstation
Het blijft belangrijk om te onthouden dat het hier wel om adviesprijzen gaat. Tankstations mogen daarvan afwijken en doen dat gelukkig ook. Vooral onbemande stations zitten vaak lager, al gaat ook daar de rek eruit. Volgens United Consumers wordt het voor bemande stations steeds lastiger om structureel onder de 2 euro te blijven.
In de toekomst kijken blijft natuurlijk lastig. Als de wereldwijde spanningen afnemen, kan de olieprijs gewoon weer keihard dalen. In dat geval volgen de brandstofprijzen meestal vanzelf. Tot die tijd is het vooral zaak om slim te tanken en niet bij het eerste pompstation toe te slaan.
Reacties
petroldrinker zegt
Grootste reden van de achterlijke hoge prijzen, is niet de olie prijs, maar de graaiers in Den Haag….
727pk zegt
Yep. Net in Thailand getankt voor 85 cent/liter. Is volgens mij dezelfde olie.
mashell zegt
We zijn een democratie, de burgers stemmen geheel vrijwillig hiervoor. Als mensen het anders willen moeten ze wat anders stemmen, de meeste Nederlanders stemmen nou eenmaal met de onderbuik en niet met het verstand.
DeWitteCondor zegt
Kun jij mij vertellen wie er precies voor een hogere benzineprijs heeft gestemd?
aberg zegt
Allemaal aan de LPG, ik tank hier voor € 0,729/ltr in mijn heerlijke V6 :)
minimoke1984 zegt
X 100 liter = 72.90 euro. Verbruik 1:10 in gunstige geval. Dus 1000km kost 72.90. Best netjes. Als je EV thuis kan laden kost weinig tot heel weinig(zonnepanelen als er zon is), gemiddeld je prijs is € 0.23-0.27 maar laten we zeggen 0.30. Rijdt je de meeste gehate auto (model 3) zoals t hoort verbruik je 15kw per 100km gemiddeld (reëel verbruik) en kom je dus op 15 x 0.30 x 10(per 1000km)= € 45
Dat is dan wat hoger ingeschat. Kun je niet thuisladen en laad je veel aan de snellader(Tesla in dit geval) dan kom je ongeveer op t zelfde uit want snellader van Tesla kost tussen 0.22-0.32 in nl afhankelijk van tijdstip. Kun je dus zoals ik op zonnepanelen laden dan kom je wanneer er veel zon is op 5 euro oid en weinig zon dus max 45.
Maar idd de NL prijzen van Benzine en Diesel zijn belachelijk.. Maar ja waar de een het niet erg vindt om dat te betalen vindt de ander het schandalig.
KennOne zegt
Even reageren op jou laatste zin,, Dat zijn denk ik alle zakelijke lease rijders.
KennOne zegt
€1,54 voor E5 98 net over de grens in Bels. Vergelijk die eens. Scheelt bijna een hele euro met een dorpspomp hier in Nederland.. waarom kan het verschil in E10 en E5 zo klein zijn in het buitenland en moet dat hier zo bizar groot zijn?