711 pk Porsche 992.2 Turbo S is eng snel #test

Dit is de nieuwe Porsche 911 Turbo S (992.2). Met 711 pk en 800 Nm officieel de sterkste 911 ooit.

Dat getal is natuurlijk geen toeval: 711 is het netnummer van Stuttgart. Wat Porsche hier heeft gedaan, is technisch best krankzinnig. De Turbo S is nu een “Biturbo Performance Hybrid”. Dat betekent: twee turbo’s met elektrische ondersteuning én een elektromotor in de PDK-bak. In totaal dus drie elektromotoren. Die elektrische turbo’s spoelen al op bij lage toeren, waardoor je praktisch geen turbogat meer hebt. Trap je bij 1.500 toeren vol gas, dan is er meteen druk.

De accu is klein (1,8 kWh), maar slim ingezet. Op hoge snelheid kunnen de turbo’s zelfs energie terugwinnen. Het resultaat: 0-100 km/u in 2,5 seconden en een topsnelheid van 322 km/u.

Wil je dit, of toch een GTS of GT3? Check de video om de rijtest met de Porsche 992.2 Turbo S te zien!