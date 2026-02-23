Nederlandse automobilisten geven navigatie de schuld van hun onkunde

Maps of Waze zorgen voor gevaarlijke situaties, aldus een deel van de weggebruikers.

Ouderen (ook wel boomers genoemd door de jeugd) schelden hun televisies al verrot wanneer hij ‘van zelf’ van HDMI 1 naar HDMI 2 is gesprongen. Kleinzoon- of dochterlief weet vervolgens met zijn of haar IT-vaardigheden op wonderbaarlijke wijze weer af te stemmen op Hart van Nederland. Dit zijn volgens mij hetzelfde soort mensen die ondervraagd zijn in het onderzoek waar ik het nu met je over ga hebben.

Het bovengenoemde nieuwsprogramma op SBS6 heeft haar panel gevraagd naar de ervaringen met navigatie in de auto. Het panel bestaat uit tenminste 2.000 Nederlanders. Daarvan geeft 31 procent de navigatie de schuld van het terechtkomen in een ongewenste situatie.

Wie is de schuldige: de navigatie of jijzelf?

Daarvan is de helft weleens een verboden weg ingereden, zoals een busbaan of afgesloten weg. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar er is ooit een tijd geweest zonder navigatie waarbij je uit ging van hetgeen dat je uit het raam zag. Weet je wel, de plek waar je naartoe rijdt. Een busbaan opsturen of een afgesloten weg inrijden kun je echt niet verhalen op de navigatie.

En dit is nog maar het begin. 10 procent van het HvN-panel is door de navigatie weleens op een gevaarlijke plek beland. Een voorbeeld van zo’n gevaarlijke plek: ”een smalle dijk”. Oeh ja, daar is het altijd oppassen inderdaad voor overstekende vliegtuigen, levensgevaarlijk gras of de grootste nachtmerrie van dit soort automobilisten: een wegversmalling.

Kan het nog gekker? Oh jawel! Eén procent kwam ‘door de navigatie’ bijna in botsing. Nog eens één procent werd door de navigatie gedwongen om op de verkeerde weghelft of dichtbij water, het spoor of een kade te rijden. Tenzij de navigatiestem riep ‘je bent nu in Engeland dus ga vanaf nu links rijden’ heb je geen recht van spreken om te spookrijden.

De kers op de taart is één eerlijk (of juist grappend) panellid. 0,2 procent van de geënquêteerden geeft aan te water, op het spoor of ”in een soortgelijke gevaarlijke situatie” terecht te zijn gekomen. Een soortgelijke situatie? Is dat dan rijden op de rails van een metro? Of over een weiland?

Het overkoepelende euvel

Hoe dan ook, dit onderzoek toont volgens mij het grotere probleem aan. Navigatie is onderdeel van de veel grotere digitalisering van het autorijden. Door de schermen en het gebrek aan knoppen (dat inmiddels geluk wordt omgedraaid) kijken we steeds meer naar het middenconsole of het bestuurdersdisplay dan naar hetgeen waar het echt om draait: de weg voor, naast en achter je.

Als we daar weer eens op gaan focussen en de navigatie iets meer loslaten, gaan we het aantal verkeersslachtoffers vast omlaag krijgen. Gebeurt dat niet? Dan hebben we meer innovaties zoals deze van Google Maps nodig. Ik mis echter nog wel iemand die rechtdoor over de rotonde iets te letterlijk nam, net zoals de bestuurder hieronder.

Hoofdfoto: Autoblog Spots gespot door @monaco

Bron: Hart van Nederland