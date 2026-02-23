Belgen zetten verkeersregelaars in om Nederlands tanktoerisme in toom te houden

Tankstation bij onze zuiderburen grijpt naar zwaar geschut en zet verkeersregelaar in vanwege run op goedkope peut.

Wij Nederlanders staan bekend om het letten op de kleintjes. Zo ook aan de pomp, de prijzen zijn een stuk hoger bij ons dan in België. Het verschil is op plekken wel tot 50 cent per liter. Het loont dus wel om even de grens over te gaan om je tank vol te gooien. Dat betekent dat we als echte koopjesjagers in zulke grote aantallen de grens over trekken, dat het in België helemaal vastloopt.

Vlaams tankstation casht door ons Nederlanders

Net over de grens bij Roosendaal, in het Vlaamse Essen zijn de inwoners niet blij. De benzineprijs is 1,61 euro per liter op het moment van schrijven en dat zorgt voor klachten. Niet over de prijs, maar over de Nederlanders die rustig langere tijd op hun tankbeurt wachten en daarmee voor gevaarlijke situaties zorgen.

De situaties lopen er zo uit de hand dat er vanaf zaterdag 28 februari aanstaande een verkeersregelaar komt om de boel in veilige banen te leiden. Nu is het vooral op zaterdag zo druk bij de pomp dat automobilisten soms tot op de doorgaande weg en zelfs het fietspad staan te wachten.

Pompmedewerker Leon Francken geeft als oplossing dat de automobilisten meer moeten aansluiten op hun voorganger zodat iedereen korter op elkaar staat. Dit gebeurt nu nog niet waardoor vaak auto’s op de doorgaande weg staan en dus de rest van het verkeer hinderen.

Inhalen en door rood rijden

Volgens de burgermeester van Essen maken ongeduldige Nederlanders het extra bont. Hij verklaart tegen Omroep Brabant dat een kleine groep bestuurders via een pechstrook wil voordringen. Ook rijden mensen door rood om net iets eerder bij de pomp te zijn.

Of dit gaat helpen is nog maar de vraag. Als een Nederlander een koopje ruikt, dan is hij niet te houden. Zeker niet als hij doorheeft dat in vergelijking met onze prijzen van gemiddeld 2,03 euro per liter peut, hij al snel 25 euro op een tank van 60 liter kan besparen.

Mocht je je overigens afvragen tot hoe ver van de grens het loont om te gaan tanken? Dan hebben we hier het antwoord voor je.