Nederlandse overheid grootste dreiging voor stijgende benzineprijs

En jij maar denken dat ruzie maken in het Midden-Oosten de grootste factor is. De accijnsverlaging is voor 2026 nog een vraagteken.

We zijn de tweede helft van het jaar ingegaan. Dat betekent dat 1 januari 2026 dichterbij is dan ooit. Dat is ook de datum dat de accijnskorting op brandstof in Nederland afloopt. Regeren is vooruitzien, alleen niet in Nederland. Bij ons wacht de overheid altijd graag af op het laatste moment.

Bovendien hebben we niet eens een fatsoenlijk kabinet en zal alles in het teken staan van de aanstaande verkiezingen. Eens kijken welke politicus met prachtige beloften komt omtrent die aflopende accijnskorting, want het is een heet hangijzer.

Stabiele brandstofprijzen

De benzineprijs schommelt de laatste tijd flink, maar verrassend genoeg is het niet de onrust in het Midden-Oosten of een losgeslagen OPEC dat de grootste invloed heeft op wat wij aan de pomp afrekenen. Nee, het is onze eigen overheid waar we van afhankelijk zijn. En dan vooral de beslissing of de accijnskorting verdwijnt of niet.

Vorige maand steeg de benzineprijs flink, mede door spanningen in Iran. Inmiddels is dat gedoe weer achter de rug. Bovendien volgde een onverwachte verhoging van de olieproductie door OPEC-landen. Volgens Paul van Selms, directeur van consumentencollectief UnitedConsumers, zal de prijs deze zomer ongeveer blijven hangen rond het huidige niveau, dat zegt hij tegenover Nu.nl

Accijnsverlaging ook in 2026?

Volgend jaar kan de prijs aan de pomp zomaar met 25 cent per liter stijgen. De accijnsverlaging uit 2022 is nog altijd van kracht, maar er dreigt een einde te komen aan de kortingsperiode.

De maatregel werd oorspronkelijk ingevoerd als tijdelijke compensatie voor de gestegen olieprijzen. Dankzij dit ingrijpen scheelt je dat momenteel 17,3 cent per liter als het om benzine gaat. Tel daar de btw over die accijns bij op, en je zit zo op een verschil van een kwartje per liter.

Of de accijnsverlaging in 2026 verdwijnt, horen we waarschijnlijk met Prinsjesdag. Het demissionaire karakter van het kabinet zou daarbij geen rol moeten spelen volgens het ministerie van Financiën. Kortom, zolang er nog geen nieuw kabinet zit mag het demissionaire kabinet gaan bepalen of de accijnskorting blijft of niet.

Maar met nog een halfjaar te gaan houden ze de tankende automobilist wel in hun greep daar in Den Haag. Prinsjesdag is op 16 september 2025, spannond!