Dure Toyota Mirai staat nu voor een spotprijs op Marktplaats

Als je toevallig in de buurt van een waterstofstation woont, is dit een keigoede deal.

Dacht je dat Porsche Taycans en Mercedes S63 AMG’s hard afschreven? Dan heb je de prijzen van de Toyota Mirai nog niet gezien. Deze auto is duur in aanschaf, maar op de occasionmarkt wil geen hond er een hebben. Dat is natuurlijk een dodelijke combinatie.

85% afschrijving

Aan deze Toyota Mirai hing in 2021 een prijskaartje van €65.000. Nu, in 2026, staat er een exemplaar te koop op Marktplaats voor – hou je vast – €9.950. Deze auto is dus 85% afgeschreven in vijf jaar tijd. Dat zijn pijnlijke cijfers… Nu heeft de Mirai sowieso een beperkte houdbaarheidsdatum, want na 15 jaar mag de tank niet meer bijgevuld worden. Maar met dit tempo is de auto al compleet afgeschreven voordat het zover is.

We moeten er wel meteen bij zeggen dat deze Mirai niet in topconditie verkeert. Er zit bijvoorbeeld een scheur in de voorbumper en de linkerspiegelkap ontbreekt. Er is niet heel voorzichtig met deze auto omgesprongen. We gokken dat dit een ex-taxi is, al is de kilometerstand met 103.699 km niet enorm hoog.

Denemarken

De boordcomputer staat nog ingesteld op Deens, dus we kunnen de voorzichtige conclusie trekken dat deze auto afkomstig is uit Denemarken. Daar zijn waterstofauto’s compleet waardeloos geworden, omdat alle vijf waterstofstations die het land rijk was in 2023 gesloten zijn. De auto staat nu te koop voor €9.950, maar is dus voor nóg minder ingekocht in Denemarken.

Deze auto vergt nog wat investeringen (in ieder geval een nieuwe voorbumper en spiegelkap), maar dan heb je wel voor weinig geld een dikke slee. De Mirai is een slagschip van bijna 5 meter, waarin je rijdt als een vorst. Met de actieradius van 550 kilometer is ook prima te leven. Je moet alleen in de buurt van een waterstofstation wonen.

Dit is overigens niet de enige Toyota Mirai die voor een spotprijs te koop staat. Dezelfde handelaar heeft nóg twee exemplaren voor vergelijkbare prijzen te koop staan. Zoals we al zeiden: waarschijnlijk heeft iemand een partijtje taxi’s gescoord.