Dure Toyota Mirai staat nu voor een spotprijs op Marktplaats

Als je toevallig in de buurt van een waterstofstation woont, is dit een keigoede deal.
Dacht je dat Porsche Taycans en Mercedes S63 AMG’s hard afschreven? Dan heb je de prijzen van de Toyota Mirai nog niet gezien. Deze auto is duur in aanschaf, maar op de occasionmarkt wil geen hond er een hebben. Dat is natuurlijk een dodelijke combinatie.
85% afschrijving
Aan deze Toyota Mirai hing in 2021 een prijskaartje van €65.000. Nu, in 2026, staat er een exemplaar te koop op Marktplaats voor – hou je vast – €9.950. Deze auto is dus 85% afgeschreven in vijf jaar tijd. Dat zijn pijnlijke cijfers… Nu heeft de Mirai sowieso een beperkte houdbaarheidsdatum, want na 15 jaar mag de tank niet meer bijgevuld worden. Maar met dit tempo is de auto al compleet afgeschreven voordat het zover is.
We moeten er wel meteen bij zeggen dat deze Mirai niet in topconditie verkeert. Er zit bijvoorbeeld een scheur in de voorbumper en de linkerspiegelkap ontbreekt. Er is niet heel voorzichtig met deze auto omgesprongen. We gokken dat dit een ex-taxi is, al is de kilometerstand met 103.699 km niet enorm hoog.
Denemarken
De boordcomputer staat nog ingesteld op Deens, dus we kunnen de voorzichtige conclusie trekken dat deze auto afkomstig is uit Denemarken. Daar zijn waterstofauto’s compleet waardeloos geworden, omdat alle vijf waterstofstations die het land rijk was in 2023 gesloten zijn. De auto staat nu te koop voor €9.950, maar is dus voor nóg minder ingekocht in Denemarken.
Deze auto vergt nog wat investeringen (in ieder geval een nieuwe voorbumper en spiegelkap), maar dan heb je wel voor weinig geld een dikke slee. De Mirai is een slagschip van bijna 5 meter, waarin je rijdt als een vorst. Met de actieradius van 550 kilometer is ook prima te leven. Je moet alleen in de buurt van een waterstofstation wonen.
Dit is overigens niet de enige Toyota Mirai die voor een spotprijs te koop staat. Dezelfde handelaar heeft nóg twee exemplaren voor vergelijkbare prijzen te koop staan. Zoals we al zeiden: waarschijnlijk heeft iemand een partijtje taxi’s gescoord.
Reacties
aberg zegt
Maar als het waarschijnlijk een ex-taxi is – én import – zou dan die km stand wel kloppen…?
audirs3 zegt
Is puur speculatie, dat het een taxi was.
iamthestig zegt
Inderdaad niet duur voor zo’n slagschip maar zat even te kijken wat het kost om een Mirai hier in de buurt vol te gooien en dat valt vies tegen. Bij Schiphol betaal je 22 euro per kilo, hij heeft een tank van ongeveer 5,6 kilo dus je bent ruim 120 euro verder om iets meer dan 500 km te kunnen rijden? En met 2000kg is hij ook niet zuinig in de wegenbelasting. Dan moet je wel heel erg het klimaat willen helpen om hierin dagelijks te gaan rijden.
audirs3 zegt
En je helpt het klimaat niet eens, er is nog nauwelijks groene waterstof beschikbaar
Mocha Joe zegt
Het enige H2 tankstation hier in de buurt is alweer afgebroken, dus ik ga het er maar niet op wagen.
Hubert zegt
Als je geen afschrijving wilt hebben, had je enkele jaren terug een Suzuki Jimny moeten kopen.
Deze zijn 2e hands duurder dan dat ze nieuwe gekost hebben.
Eentje uit 2019 staat te koop voor 50.000 euro.
(catalogusprijs 33.665 euro in 2019)
b00st zegt
Kom ze dan maar in BE halen. Voor net onder de 30 keuze genoeg. Of moet daar nog veel BPM oid bij?
Hubert zegt
Dat is het grote probleem.
Die dingen kosten een kapitaal aan BPM.
Maar weet niet hoeveel het is voor eentje van 5 jaar oud.
Hubert zegt
UPDATE
Zit nog zo’n 8-9000 euro rest BPM op.
audirs3 zegt
Zo fascinerend hoe tot voor kort er op dit forum door zo veel mensen werd geroepen dat waterstof de toekomst was…
Zeker wel voor luchtvaart en scheepvaart, maar voor wegvervoer is het totaal nutteloos
Robert zegt
Er staan meerdere laaggeprijsde waterstofauto’s op Marktplaats. Soms met nog verrassend lage km-standen ook. Ik heb er wel eens naar gekeken omdat ik inderdaad een waterstoftankstation in de buurt van huis (en nagenoeg op de route van/naar het werk) heb, maar de koudwatervrees wint het vooralsnog van de verleiding.
DeWitteCondor zegt
Ik denk niet dat je dit hier verkocht krijgt