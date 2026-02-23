Verkeersboetes in Nederland onder vuur! Gaan de boetebedragen omlaag?

Mogen de Nederlandse verkeersboetes eigenlijk wel zo duur zijn als ze zijn?

Uit de 7,5 miljoen verkeersboetes die de Nederlandse politie in 2025 uitdeelde, heeft de staat een bedrag van 929,8 miljoen euro opgehaald. Daar speelt de steeds duurder wordende verkeersboete in belangrijke rol in. Het gemiddelde boetebedrag is gestegen van 104 euro naar 112,82 euro. Er lijkt vooralsnog geen einde te komen aan de constante boeteverhogingen. Of misschien toch wel?

Skandara, dezelfde organisatie die de massaclaim tegen CJIB regelt, maakt ook werk van het dalen van de verkeersboetebedragen. Volgens het adviesbureau heeft verschillende sterke troeven om een daling in de boetebedragen voor elkaar te krijgen. Met deze argumenten wil het bureau naar de rechter stappen.

Mogen de hoge boetes wel?

Dat is een betere vraag dan je misschien denkt. Jurist Brahim de John van Skandara legt aan Autoblog.nl uit hoe dit zit: ”Omdat de laatste boeteverhogingen zijn vastgesteld bij besluit (en niet bij wet), kunnen we deze laten toetsen aan het nationale evenredigheidsbeginsel zoals die is neergelegd in onze Algemene wet bestuursrecht.” Zo’n evenredigheidsbeginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet veel vervelender uitpakt dan vooraf bedacht.

Daarnaast wijst De Jong op een studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). ”Dat de overheid geld op wil halen met verkeersboetes, is oneigenlijk gebruik van het verkeersrecht aldus het WODC-onderzoek. Daar moeten de Rijksbelastingen voor gebruikt worden”, zegt de jurist.

Grote partijen zijn voor een boetebedragverlaging

De bezwaren hierboven klinken al vrij sterk. Om nog wat zekerder te zijn van de zaak, ging Skandara op zoek naar meer bewijsmateriaal. Het bureau vond verschillende quotes en adviezen van grote jongens. Zo adviseerde de Raad van State, het kabinet eind 2023 om de Mulderboetes te verlagen, ”aangezien zij in geen redelijke verhouding staan tot de boetes voor vergelijkbare lichte feiten in het strafrechtelijke traject. Dit wijst op een fundamentele inbreuk op het beginsel van proportionaliteit”, aldus de adviseurs.

Ook het OM ziet een disbalans en heeft de regering gevraagd om de Mulderboetes te verlagen met ongeveer 30 procent te verlagen. De agenten die de boetes moeten uitdelen staan hier ook achter. De politie ervaart problemen bij het handhaven van de verkeerswet- en regelgeving en merkt dat de bedragen leiden tot agressie.

”De burger ziet een verkeersboete niet meer als een correctie, maar als pesterij en reageert dit af op de dienstdoende agent. Het is bovendien niet goed voor het vertrouwen van de burger in de overheid”, zei Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in 2023 tegen verschillende media.

Politici waren het er op 1 januari 2024 ook over eens. Toen werd er middels een motie de regering opgedragen om de Mulderboetes te verlagen. Als klap op de vuurpijl zei de ex-directeur van het CJIB, de instantie die de brieven moet versturen, in zijn afscheidsinterview dat de Mulderboetes buiten verhouding zijn geraakt.

Hoeveel gaan de boetebedragen omlaag?

”Daarmee denken we voldoende munitie in handen te hebben om de rechters in een beroepsprocedure te vragen om een Mulderboete te verminderen”, zegt Brahim de Jong. Volgens de jurist ziet het adviesbureau een daling van 30 procent zoals voorgesteld door het OM wel zitten.

Dat zou bijvoorbeeld willen zeggen dat handheld bellen van 440 naar 308 euro gaat en 10 km/u te hard rijden op de snelweg van 41 naar 28,70 euro gaat. Nog steeds geen kattenpis, maar wel al wat beter te verkopen dan de huidige bedragen.

Foto: Heterdaadje gespot door @thomcarspotter