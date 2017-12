Nederlandse diva komt met eigen stadsauto op de markt

Nee, niet die diva.

Connie Witteman gooit haar carrière over de boeg. De Nederlandse zangeres is een eigen automerk begonnen. Onder de naam ‘CCCC’ zal de auto van Vanessa gelanceerd worden. CCCC staat voor Connie’s Creative Car Concept.

Het voertuig is geen eigen ontwikkeling. Het is een ordinaire rebadge van de Biro. De elektrische stadsauto uit Italië is zelfs te koop op Alibaba.

De vierwieler van Connie is slechts 1,03 meter breed. Volgens de blondine kost het verbruik één euro per 100 kilometer. Het ding kan gewoon worden opgeladen in het stopcontact. De CCCC zal leverbaar worden in zeven kleuren. De elektrische auto beschikt over een lederen interieur en oogt net zo stijlvol als het vlotte kapsel van Connie. De onderneming is opgezet in samenwerking met haar huidige partner, Eugène van Dun.

Gerard Joling had ook een mening over de CCCC. “Het is om te gieren!”, aldus de 57-jarige zanger en presentator. Nee, deze quote is geen flauw grapje van ons. De uitspraak van Joling is serieus terug te vinden op de site van het automerk.

Connie en Eugène staan dit weekend met de elektrische stadsauto op de LXRY-beurs in de Amsterdam RAI.

Een kleine opfrisser voor de jeugdige lezers