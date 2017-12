3 redenen waarom The Grand Tour 2 goed is begonnen

Het tweede seizoen van de TV-serie is begonnen met een sterke eerste aflevering.

Het eerste seizoen van The Grand Tour moeten we eigenlijk heel snel vergeten. De serie was op sommige momenten tenenkrommend om te kijken en elke aflevering kwamen er saaie segmenten terug, zoals The American en Celebrity Brain Crash. Bij dat laatste werd elke week dezelfde grap herhaald, tot ergernis van velen. Het was na de derde keer alles behalve grappig. Ik heb het seizoen afgekeken, maar dat was meer uit hoop op verbeteringen.

Gisteren begon na een vertraagde lancering het tweede seizoen van The Grand Tour. Ik besloot het een tweede kans te geven. Ik was immers oprecht benieuwd hoe het nu precies zat met die crash van Richard Hammond in de Rimac Concept_One. Het bleek een uiterst vermakelijke aflevering. Natuurlijk was er nog ruimte voor verbeteringen, maar de heren hebben veel kritiek ter harte genomen en er iets mee gedaan. Hier drie redenen waarom de eerste aflevering de moeite waard bleek te zijn.

Minder flauw, wel grappig

De crash van Hammond was niet kinderachtig. De presentator mag van geluk spreken dat hij slechts lichtgewond uit de elektrische supercar wist te komen. Dat gevoel krijg je niet tijdens het zien van de eerste aflevering. Jeremy Clarkson en James May maken aan de lopende band grappen over het incident. Daarbij nemen ze ook zichzelf op de hak, aangezien alle drie de heren de afgelopen periode om diverse redenen in het ziekenhuis waren. Jep, het zijn ook eigenlijk gewoon drie ouwe lullen.

Wat opvalt is hoe luchtig de drie ermee omgaan. De crash is slechts een klein onderdeel van de gehele aflevering. Je zou verwachten dat er wat serieuzer op in zou worden gegaan. Hammond die bijvoorbeeld uitleg geeft over hoe het ongeluk kon gebeuren. Dit komt allemaal niet aan de orde, wat best jammer is.

Het dumpen van saaie segmenten

The American en Celebrity Brain Crash zijn niet meer. In de aflevering gaven de heren toe dat er veel kritiek was gekomen op beide terugkerende elementen van de show. Het is dan ook een goede keuze geweest om de segmenten te dumpen. Daar is Celebrity Face-Off voor in de plaats gekomen. Dit terugkerende element neemt iets meer tijd in beslag en vervangt dan ook de twee oude onderdelen uit de show. Twee beroemdheden die actief zijn in dezelfde beroepssector nemen het tegen elkaar op. Het lijkt een aangepaste versie van Star In A Reasonably Priced Car uit Top Gear en dat is het in feite ook. Maar iedereen weet: beter goed gejat dan slecht bedacht. De beroemdheden moeten plaatsnemen in een viercilinder Jaguar F-Type, om vervolgens een snelle tijd op een circuit neer te zetten. Onderdeel van het circuit is een klein off-road gedeelte. Een leuke toevoeging. In de eerste aflevering waren David Hasselhoff en Ricky Wilson te gast. In mijn ogen was het interview-gedeelte niet saai en hadden de gasten het naar hun zin. Conversation Street is wel behouden en dit onderdeel van de show is eerlijk gezegd nog steeds wat saai te noemen. De heren behandelen immers ‘nieuws’ dat je maanden geleden al hier op Autoblog had kunnen lezen.

Toffe review met heerlijke beelden

In deze eerste aflevering gingen de heren op stap met een Lamborghini Aventador S, Honda NSX en Rimac Concept_One. De rijtest is zeer vermakelijk. De omgeving en auto’s werden schitterend in beeld gebracht. Ook hier lag het script er soms iets te dik bovenop, maar de grappen zorgden af en toe voor een glimlach op mijn gezicht. Verwacht overigens geen serieuze in-depth review over de drie supercars. Op de bekende feitjes na, is de story vooral gericht op entertainment.

Op basis van één aflevering van The Grand Tour 2 is het moeilijk om een conclusie te trekken. Toekomstige afleveringen moeten uitwijzen of de drie daadwerkelijk de show hebben weten te verbeteren. The Grand Tour is exclusief te zien via Amazon Prime. De streamingdienst is 30 dagen gratis uit te proberen, dus je kunt in elk geval vier á vijf afleveringen voor nop bekijken. Of je wacht tot halverwege januari en bingwatched alle afleveringen met een proefabbo.