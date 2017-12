‘Snellere Alpine A110 in de pijplijn’

Wie hoopt op een hetere variant van de A110 moet nog even geduld hebben.

De nieuwe Alpine A110 verpakt ouderwetse ingrediënten in een nieuw jasje. Een verademing in het crossover-landschap waarin we ons nu begeven. Met een gewicht van 1.080 kg en een vermogen van 252 pk en 320 Nm lijkt de nieuwe A110 een heerlijk speels wagentje te worden. Maar de hamvraag is natuurlijk: is dit voldoende?

Een kritiekpuntje van voordeligere sportwagens is dat er vaak geen hetere varianten komen. Zo heb je altijd een groep mensen die hopen dat Mazda met een gepeperde MX-5 komt, of Toyota/Subaru met een aangepakte GT86/BRZ. De A110 van Alpine wacht wellicht dezelfde kritiek. In tegenstelling tot deze andere sportauto’s, krijgt de A110 wél een extra dikke versie, meldt Auto Express.

De Franse autofabrikant zou bezig met een 300 pk-variant van de coupé. De 1.8 van Renault Sport uit de A110 krijgt daarmee bijna vijftig extra paarden onder de kap. De sprinttijd naar de honderd zou minder dan vier tellen in beslag moeten nemen. Ter vergelijking: de huidige A110 doet 0-100 in 4,5 seconden. Het is niet bekend of de topsnelheid ook een boost gaat krijgen. De winst in snelheid is niet alleen te danken aan meer vermogen. Alpine gaat volgens het autoblad tevens enkele tientallen kilo’s snoepen van het gewicht.

De sportievere variant moet in de zomer van 2018 het licht zien. De prijs zou zo’n 10 tot 15 procent hoger komen te liggen in vergelijking met het basismodel.