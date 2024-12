Nederlandse klant sleept Ferrari-dealer voor de rechter om schadeauto

In deze aflevering van Rijdende Rechter: gesteggel over een gecrashte Ferrari Superamerica.

Als je de termen ‘rechtszaak’ en ‘schadebak’ hoort, denk je misschien al te weten waar het over gaat, maar deze kwestie zit anders in elkaar. De rechtszaak gaat namelijk NIET over een boze klant die een schadebak is aangesmeerd. De klant is om een andere reden boos.

Het verhaal gaat helemaal terug tot 2007, toen een Ferrari Superamerica (destijds nog gloednieuw) crashte. De auto was flink beschadigd, maar kon wel weer opgeknapt worden. Dat werd netjes uitgevoerd door Munsterhuis. Eind goed, al goed, zou je denken.

Toch is er nu 17 jaar na dato een rechtszaak over de afhandeling van deze schade. Dat zit zo: de eigenaar wilde de auto verkopen, maar dat ging verrassend moeizaam. Potentiële kopers haakten iedere keer af. Wat bleek? De Superamerica stond al 17 jaar lang als crashed car in het systeem bij Ferrari.

De klant was hier helemaal niet blij mee en ging daarom verhaal halen bij Munsterhuis. Die waren destijds nog geen Authorised Bodyshop, maar ze hadden de Ferrari naar eigen zeggen wel volgens de hoogste standaarden gerepareerd. De auto was destijds alleen niet officieel afgemeld als crashed car bij Ferrari.

Nu heeft Munsterhuis dat alsnog geregeld, maar de klant is hiermee niet tevreden. Volgens hem had het Munsterhuis gesiert als ze de auto terug zouden kopen voor een mooie prijs. Kennelijk kwamen ze er samen niet uit, want de zaak is inmiddels voor de rechter verschenen.

De rechter heeft beide kanten van het verhaal aangehoord, maar nog geen uitspraak gedaan. Volgens de rechter moeten de partijen eerst nog eens om de tafel gaan zitten. Als ze er écht niet uit kunnen komen volgt er over een paar weken alsnog een uitspraak.

Via: Tubantia

Foto: @nigelbennisphotography, via Autoblog Spots (niet de auto in kwestie)