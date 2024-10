Ferrari-dealer sleept klant voor de rechter die Purosangue flipt

Je mag toch zeker wel zelf weten of je je auto verkoopt? Of liggen de zaken iets genuanceerder?

De gisteren onthulde Ferrari F80 is gegarandeerd een goede investering. Maar ook een niet-gelimiteerde Ferrari kan aardig waardevast zijn. Zeker in het begin, als er nog weinig aanbod is, kan het verleidelijk zijn om een auto meteen door te verkopen.

Dat deed een Amerikaanse klant dus, maar dat vond de dealer waar hij de auto in kwestie had gekocht niet zo grappig. Sterker nog: zij hebben de beste man vorige maand voor de rechter gesleept.

Nu denk je misschien: waar bemoeit de dealer zich mee, de eigenaar mag toch zelf wel weten wanneer hij zijn auto verkoopt? De zaken liggen echter wat genuanceerder. De klant had namelijk een overeenkomst getekend waarin stond dat de auto gekocht werd voor eigen gebruik en NIET om door te verkopen.

Als de eigenaar toch binnen een jaar van de auto af wou, dan zou hij deze volgens de overeenkomst eerst moeten aanbieden aan de Ferrari-dealer. Dat heeft hij kennelijk toch gedaan, vandaar de rechtszaak.

De rechter moet zich nog over deze zaak buigen, maar het lijkt erop dat de dealer in hun recht staat. De vraag is nu hoeveel winst de eigenaar heeft gemaakt op zijn Purosangue, en in hoeverre dat teniet gedaan zal worden door een eventuele boete.

Bron: CarBuzz