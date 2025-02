De Porsche Taycan 4: waanzinnig goed, dus koop hem

We mochten één van de beste EV’s van het moment uitlaten onder bijzonder winterse omstandigheden.

Je denkt misschien dat we cynisch zijn, maar de Porsche Taycan is echt een verdraaid goede elektrische auto. Daarover later meer, eerst een klein woordje over de verkoopstatistieken. Wereldwijd halveerden de verkopen van de Taycan, in Nederland bleef er zelfs maar een derde van het verkoopvolume over. En dat in het jaar waarin er een hagelnieuwe Taycan verscheen, dat is geen goed nieuws.

De dure EV’s hebben het sowieso zwaar, dat kan je Porsche bijna niet aanrekenen. Bovendien hebben ze forse concurrentie uit eigen huis met de hagelnieuwe elektrische Macan. Die is nieuwer, heeft een hogere zit en heeft een wat vriendelijker prijskaartje.

De Taycan heeft dus een klein beetje hulp nodig. Al het is maar dat Porsche met gezonde EV-verkopen langer door kan gaan met het bouwen van de 911.

Een lans breken voor de Taycan

Wat een Porsche in ieder geval goed moet doen, is duidelijk: sturen. Op het Porsche Experience Center in het Finse Levi konden we een deel van de dynamische kwaliteiten bijzonder goed testen. Als je een ooit een halve kans krijgt om ijs te rijden: grijp die aan. De reis naar Lapland is lang, maar het landschap is ongeëvenaard en rijden op ijs is something else.

Los van het dom glijden, wat we ook graag doen, moet je een deel van je brein herprogrammeren om snel te zijn op ijs en sneeuw. De Scandinavian flick lijkt een stoere manier om straatje te keren, maar het is essentieel om de auto goed te zetten voor de bocht. In tegenstelling tot op asfalt zal je bij sommige bochten op ijs juist aan de binnenkant moeten aanvallen. In de remzone stuur je naar de buitenzijde, waarna (hopelijk) bij het weer insturen de kont van de auto omkomt.

Een bocht op ijs of sneeuw driften lijkt wellicht ongecontroleerd, maar het is juist andersom. Je moet zorgen dat de voorzijde grip houdt, de achterkant kan je sturen met het gaspedaal. Wat dit met de Taycan te maken heeft: gewichtsverdeling, onderstel en power-verdeling van de Taycan helpen je hierbij.

Taycan 4 FTW

Voor het Nederlandse verkeer zijn er voor veel auto’s nauwelijks redenen te vinden waarom je vierwielaandrijving nodig hebt. Voor op sneeuw en ijs is het echter fantastisch, enerzijds voor de tractie, maar vooral omdat de voorwielen je nog eens een keer kunnen redden. Wees te enthousiast en maak de slip- of drifthoek te groot: in een achterwielaandrijver ben je kansloos. In een (goede) vierwielaandrijver kan je de boel redden, door op het gas te gaan: de voorwielen trekken je dan alsnog uit de drift.

Accu en range van de Porsche Taycan 4

Standaard krijgt de Taycan 4 de Performance Batterij (89 kWh) waarmee een range van 559 kilometer (WLTP) mogelijk is. Met de optionele Performance Battery Plus (105 kWh groot) groeit de range naar 643 km, 35 km minder dan de Taycan RWD.

Dankzij de extra motor (die slechts 80 kg extra gewicht toevoegt) kan de Taycan 4 beter recupereren, dus in de praktijk kan het verschil nog kleiner zijn. De maximale recuperatie stijgt met de extra motor naar 4.5m/s of 400 kW.

Snellaad koning

In onze Fastest Charging Car test hoefde de Taycan alleen de Lotus Emeya voor te laten gaan. Dankzij een nieuwe celchemie voor de 800 volts accu, kan de Taycan snelladen met maximaal 320 kW. Minimaal net zo belangrijk is dat de Taycan al optimaal kan snelladen met een accutemperatuur van 15 graden, dus preconditioneren hoeft niet meer. Bij de basisaccu is het snellaadvermogen overigens 270 kW.

De laadcurve is ook goed en dus duurt laden van 10-80% 18 minuten. Bovendien start de Taycan al na 32s met laden in plaats van na 49 seconde.

Niet goedkoop, maar wel erg goed

De vanafprijs van de vernieuwde Taycan ligt ruim boven de ton (107.700 euro) voor de Taycan RWD. De financiële stap naar de Taycan 4 is maar kleintje, die is er vanaf 111.100 euro. Dat valt dan wel weer mee.

De fabelachtige snellaadprestaties en goede range maken de Taycan voor lange reizen wellicht één van de fijnste EV’s. Het stuurt ook fantastisch en ziet er in mijn ogen geweldig uit. What’s not to like vraag je je wellicht af. De optieprijzen wellicht en het gebrek aan ruimte op de achterbank. Kleinigheden, voor de rest is de Porsche Taycan zo verschrikkelijk goed.