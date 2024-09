Nederlandse prijs Ferrari 12Cilindri is uiteraard niet mals

De Ferrari 12Cilindri heeft een Nederlandse prijs en hij kost hetzelfde als een goed aangeklede Golf. Per cilinder.

Het is niet voor niks dat autofabrikanten zo veel mogelijk de milieueisen proberen aan te halen. Nederland is namelijk niet het enige land met boetes voor vervuilende auto’s. Al kunnen wij er altijd wel een schepje bovenop doen qua prijzen. Wat dan weer te maken heeft met de BPM.

Ferrari 12Cilindri Nederlandse prijs

Wanneer Ferrari komt met een dikke tweezits super-Gran Turismo met twaalfcilinder, weet je eigenlijk genoeg. De vraag is niet of ‘ie duur wordt, maar of je op een modaal vermogen 150 of 200 jaar moet sparen. Welk bedrag je op je spaardoelen mag zetten, dat bevestigt de woordvoering van Ferrari Nederland vandaag.

Het bedrag is, houd je vast, 505.323 euro. Dan heb je de dichte versie van de Ferrari 12Cilindri, zonder opties. Open rijden kost je nog meer: 550.533 euro staat er op de prijskaart van de 12Cilindri Spider. Uiteraard is ruim 120.000 euro van die bedragen Nederlandse BPM. Schrikbarend duur, maar we weten zeker dat er binnen no-time eentje op Nederlands kenteken staat.

Aangekleed

De optielijst van de Ferrari 12Cilindri is net zo aan de prijs als de auto zelf. Personalisatie is uiteraard duur. We zullen je niet vervelen met de prijs van alles wat je op de 12Cilindri kan aanvinken, maar reken er maar op dat het uiteindelijke bedrag richting de 650.000 euro kruipt. En dan heb je de auto nog niet langs Tailor Made gestuurd.

Zijn we verrast? Nee, eigenlijk niet. Dat de prijs van de Ferrari 12Cilindri hoog zou zijn, dat konden we je zonder het bedrag te weten ook wel vertellen. Dik boven de vijf ton is nog wel een schepje er bovenop. Dan heb je wel een bloedmooie super-Gran Turismo te pakken met een 830 pk sterke V12. Dat dan weer wel.