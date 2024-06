Ferrari maakt toekomst atmosferische V12 bekend

Overal moeten we de V12 vaarwel gaan zeggen, maar hoe zit het met de Ferrari V12?

Veel legendarischer dan een Ferrari twaalfcilinder wordt het niet. De combinatie van vermogen, koppel, geluid en emotie is ongekend. Nuchter beschouwd is er geen enkele logische reden om dit motortype te construeren.

Oh, voordat de EVangelisten zeggen dat een EV sneller is: dat is niet relevant. Op de BMW 750i en Jaguar XJ12 bestaat er namelijk niet zoiets als trage V12. Maar het is vooral de loop van zo’n motor, het mechaniek, de verfijning, het vakmanschap. Een Apple Watch is nuchter beschouwd ook beter dan een Audemars Piguet, maar toch is dat echt geen vergelijking voor de liefhebber.

Met een Korg M8 keyboard kun je veel meer dan een Steinway-vleugel, maar toch wil je die laatste in je woonkamer hebben staan en berg je zo’n keyboard netjes op. Met een V12 is het precies hetzelfde.

Doorgaan tot wetgeving het verbiedt

Voor Ferrari is de V12 heel erg belangrijk. De V12 kan de emotie leveren waar een klant een klein fortuin op stukslaan. Toch zien we dat veel fabrikanten de twaalfcilinder gedag zeggen. Bij Bentley zijn ze er bijna klaar mee, Audi levert geen W12 meer en bij BMW is een V8 het hoogste. Hoe zit het dan met Ferrari? Nou, daar heeft Emanuele Carando een antwoord op. Hij is de productmanager van het Italiaanse merk en is dus op de hoogte.

Aan Car Expert doet hij een boekje open over de toekomstplannen. Eigenlijk is hij er heel kort over: Ferrari zal altijd V12’s blijven produceren en verkopen, tenzij het door de overheid verboden wordt om zo’n blok te maken. Met alle milieuregels wordt het telkens lastiger om dikke motoren te produceren. gelukkig heeft Ferrari altijd een uitzonderingspositie gehad. Ze moeten wel ‘iets’ doen aan de CO2-uitstoot van hun vloot, maar ze hoeven niet aan de strenge eisen houden waar andere fabrikanten wel mee te maken hebben.

Synthetische brandstoffen geschikt voor Ferrari V12

Waar veel fabrikanten het somber inzien qua dikke verbrandingsmotoren, heeft Ferrari hoop. Wat heet, ze hebben zelfs keiharde verwachtingen. Meneer Carando denkt namelijk dat wetgeving er makkelijker op gaat worden om twaalfcilinders te kunnen verkopen. Hij haalt daarbij aan dat er brandstoffen beschikbaar komen die een stuk duurzamer zijn.

Wij moesten uiteraard meteen denken aan synthetische brandstoffen. Het allergrootste nadeel van deze brandstofsoort is dat het erg duur en schaars is. Gelukkig zijn eigenaren van een Ferrari V12 behoorlijk vermogend, dus die kosten zullen het probleem niet zijn.

De onlangs geïntroduceerde Ferrari 12cilindri heeft wederom een twaalfcilinder, maar dat zal zeker niet de laatste zijn. Gelukkig.

Fotocredit: blauwe 812 GTS met V12 door @carshotsdion via Autoblog Spots!

