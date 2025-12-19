Bekendste Nederlandse Tesla-leasemaatschappij op de fles

Zou het er mee te maken hebben dat Tesla te weinig vernieuwing in huis heeft?

Nooit wedden op één paard. Doe je dat wel, dan loop je een vergroot (ondernemers) risico. Leasebedrijf MisterGreen ervaart daar nu de pijn van. Wie zakelijk een Tesla wilde rijden, kwam al snel uit bij het groen gekleurde bedrijf dat zich volledig toelegde op één merk.

Toen de bijtelling nog ultralaag was in Nederland vlogen de orders de deur uit bij MisterGreen. Iedere zakelijke rijder wilde wel een Model S of Model X. Later kwam de Model 3 en de geschiedenis herhaalde zich. De bijtellingsregels zijn flink aangescherpt en een elektrische auto is en stuk minder aantrekkelijk in vergelijking met een aantal jaar geleden.

Aan het succeshoofdstuk lijkt nu definitief een einde te komen. Uit correspondentie die BNR in handen kreeg, blijkt dat MisterGreen zijn activiteiten staakt en zijn complete vloot verkoopt. Einde verhaal voor een van de bekendste Tesla-leasemaatschappijen van ons land.

Volgens de brief aan obligatiehouders wordt de boedel opgesplitst. De Nederlandse en Belgische Tesla’s gaan naar REBEL Lease, terwijl de Duitse vloot wordt overgenomen door Van Mossel Lease GmbH. Daarmee verdwijnt MisterGreen feitelijk van het toneel, al moeten er formeel nog wat vinkjes worden gezet, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Naast veranderende bijtellingsregels ligt de oorzaak ook een beetje bij Tesla zelf. De restwaardes staan onder druk en die pijn komt op het bordje van leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven. Vraag dat maar aan Hertz.

Prijsverlagingen op nieuwe modellen en een snel groeiend aanbod op de occasionmarkt hebben de tweedehandsprijzen stevig onder druk gezet. Voor een leasemaatschappij die uitsluitend Tesla’s in de boeken heeft, is dat funest.

In 2023 moest MisterGreen al een forse afschrijving nemen: 41,3 miljoen euro verdampte door de dalende restwaarde van de vloot. Dat verlies bleek uiteindelijk niet meer te repareren. In de recente brief wordt gesproken over een ‘aanzienlijk verlies’ als gevolg van het afboeken van de Tesla-vloot. Een nette formulering voor wat in feite een financiële dreun van formaat is.

MisterGreen heeft nog geprobeerd het tij te keren door gesprekken te voeren met potentiële investeerders. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De belangstelling vanuit de markt was beperkt, waarbij het bedrijf expliciet wijst op de marktomstandigheden en “de situatie bij Tesla”.

Voor investeerders is het nog maar de vraag of ze hun centen terugkrijgen. Via het platform DuurzaamInvesteren werd ruim 20 miljoen euro opgehaald bij achtergestelde obligatiehouders. Sinds eind 2024 is de rentebetaling aan deze groep al stopgezet en in de brief wordt weinig hoop geboden. Op basis van de huidige situatie zijn betalingen simpelweg niet mogelijk.

De overname door Van Mossel en REBEL Lease zorgt er in elk geval voor dat de Tesla’s zelf een nieuw thuis krijgen. Voor MisterGreen is in elk geval het doek gevallen. Dit was ooit de bekendste Tesla-leasemaatschappij van Nederland.