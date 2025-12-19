Autoblog.nl

Bekendste Nederlandse Tesla-leasemaatschappij op de fles

gepost om

Zou het er mee te maken hebben dat Tesla te weinig vernieuwing in huis heeft?

Nooit wedden op één paard. Doe je dat wel, dan loop je een vergroot (ondernemers) risico. Leasebedrijf MisterGreen ervaart daar nu de pijn van. Wie zakelijk een Tesla wilde rijden, kwam al snel uit bij het groen gekleurde bedrijf dat zich volledig toelegde op één merk.

Toen de bijtelling nog ultralaag was in Nederland vlogen de orders de deur uit bij MisterGreen. Iedere zakelijke rijder wilde wel een Model S of Model X. Later kwam de Model 3 en de geschiedenis herhaalde zich. De bijtellingsregels zijn flink aangescherpt en een elektrische auto is en stuk minder aantrekkelijk in vergelijking met een aantal jaar geleden.

Aan het succeshoofdstuk lijkt nu definitief een einde te komen. Uit correspondentie die BNR in handen kreeg, blijkt dat MisterGreen zijn activiteiten staakt en zijn complete vloot verkoopt. Einde verhaal voor een van de bekendste Tesla-leasemaatschappijen van ons land.

Volgens de brief aan obligatiehouders wordt de boedel opgesplitst. De Nederlandse en Belgische Tesla’s gaan naar REBEL Lease, terwijl de Duitse vloot wordt overgenomen door Van Mossel Lease GmbH. Daarmee verdwijnt MisterGreen feitelijk van het toneel, al moeten er formeel nog wat vinkjes worden gezet, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Naast veranderende bijtellingsregels ligt de oorzaak ook een beetje bij Tesla zelf. De restwaardes staan onder druk en die pijn komt op het bordje van leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven. Vraag dat maar aan Hertz.

Prijsverlagingen op nieuwe modellen en een snel groeiend aanbod op de occasionmarkt hebben de tweedehandsprijzen stevig onder druk gezet. Voor een leasemaatschappij die uitsluitend Tesla’s in de boeken heeft, is dat funest.

In 2023 moest MisterGreen al een forse afschrijving nemen: 41,3 miljoen euro verdampte door de dalende restwaarde van de vloot. Dat verlies bleek uiteindelijk niet meer te repareren. In de recente brief wordt gesproken over een ‘aanzienlijk verlies’ als gevolg van het afboeken van de Tesla-vloot. Een nette formulering voor wat in feite een financiële dreun van formaat is.

MisterGreen heeft nog geprobeerd het tij te keren door gesprekken te voeren met potentiële investeerders. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De belangstelling vanuit de markt was beperkt, waarbij het bedrijf expliciet wijst op de marktomstandigheden en “de situatie bij Tesla”.

Voor investeerders is het nog maar de vraag of ze hun centen terugkrijgen. Via het platform DuurzaamInvesteren werd ruim 20 miljoen euro opgehaald bij achtergestelde obligatiehouders. Sinds eind 2024 is de rentebetaling aan deze groep al stopgezet en in de brief wordt weinig hoop geboden. Op basis van de huidige situatie zijn betalingen simpelweg niet mogelijk.

De overname door Van Mossel en REBEL Lease zorgt er in elk geval voor dat de Tesla’s zelf een nieuw thuis krijgen. Voor MisterGreen is in elk geval het doek gevallen. Dit was ooit de bekendste Tesla-leasemaatschappij van Nederland.

  1. cdlop01 zegt

    Er zijn zoveel gelijkwaardige en veel aantrekkelijker alternatieven inmiddels. In het land der blinden was Tesla eenoog Koning, jaren lang, maar dat is over en uit.

    Gelukkig maar want als ik een auto spuugzat ben is het wel een donkergrijze model Y of 3.

  2. ty5550 zegt

    “Buying a car today is an investment into the future. I think the most profound thing is that if you buy a Tesla today, I believe you are buying an appreciating asset – not a depreciating asset.”
    Musk, 2019

  4. banderas zegt

    Ze hebben het toen echt goed (en leuk) gedaan. De baas is alleen zo’n Elon fan (en beetje een coronawappie) dat hij niet op andere paarden heeft gewed. Plus ik denk dat je ook niet meer tegen de grote spelers als Ayvens kan opboksen.

    • ouwedibbes83 zegt

      En de obligatie houders kunnen fluiten naar de afbetaling en rentevergoeding op het uitgeleende geld. Dat klinkt toch als op de fles gaan en schuldeisers met lege handen achterlaten. Eigenlijk zijn zij de klos van de te optimistische restwaarde inschatting van de financiële afdeling van Mr Green. Die schrijven hun schulden nu af, omdat er niet meer wordt betaald. Benieuwd wie er nog meer de pijn neemt.

  6. V8Vantage zegt

    Jammer voor de obligatiehouders en de ondernemers die erachter zitten. Maar wellicht is dit de reden dat je nooit op één paard moet wedden?

    Off T. Refererend naar het artikel van de model 3 performance crash eerder dit jaar. Van de week nog achter een model 3 performance aangereden in DE. En wat blijkt, boven de 100 zijn ze niet sneller dan een 6 cylinder diesel, boven de 180 loopt een (originele) dieseltje langzaam maar zeker in. Totdat de accu na 30 minuten wel leeg begint te raken (denk ik) dan is er geen performance over. Wel duimpjes omhoog naar elkaar ;-) (Getest op een hele rustige overzichtelijke weg)

