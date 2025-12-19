Bekendste Nederlandse Tesla-leasemaatschappij op de fles

Zou het er mee te maken hebben dat Tesla te weinig vernieuwing in huis heeft?
Nooit wedden op één paard. Doe je dat wel, dan loop je een vergroot (ondernemers) risico. Leasebedrijf MisterGreen ervaart daar nu de pijn van. Wie zakelijk een Tesla wilde rijden, kwam al snel uit bij het groen gekleurde bedrijf dat zich volledig toelegde op één merk.
Toen de bijtelling nog ultralaag was in Nederland vlogen de orders de deur uit bij MisterGreen. Iedere zakelijke rijder wilde wel een Model S of Model X. Later kwam de Model 3 en de geschiedenis herhaalde zich. De bijtellingsregels zijn flink aangescherpt en een elektrische auto is en stuk minder aantrekkelijk in vergelijking met een aantal jaar geleden.
Aan het succeshoofdstuk lijkt nu definitief een einde te komen. Uit correspondentie die BNR in handen kreeg, blijkt dat MisterGreen zijn activiteiten staakt en zijn complete vloot verkoopt. Einde verhaal voor een van de bekendste Tesla-leasemaatschappijen van ons land.
Volgens de brief aan obligatiehouders wordt de boedel opgesplitst. De Nederlandse en Belgische Tesla’s gaan naar REBEL Lease, terwijl de Duitse vloot wordt overgenomen door Van Mossel Lease GmbH. Daarmee verdwijnt MisterGreen feitelijk van het toneel, al moeten er formeel nog wat vinkjes worden gezet, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Naast veranderende bijtellingsregels ligt de oorzaak ook een beetje bij Tesla zelf. De restwaardes staan onder druk en die pijn komt op het bordje van leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven. Vraag dat maar aan Hertz.
Prijsverlagingen op nieuwe modellen en een snel groeiend aanbod op de occasionmarkt hebben de tweedehandsprijzen stevig onder druk gezet. Voor een leasemaatschappij die uitsluitend Tesla’s in de boeken heeft, is dat funest.
In 2023 moest MisterGreen al een forse afschrijving nemen: 41,3 miljoen euro verdampte door de dalende restwaarde van de vloot. Dat verlies bleek uiteindelijk niet meer te repareren. In de recente brief wordt gesproken over een ‘aanzienlijk verlies’ als gevolg van het afboeken van de Tesla-vloot. Een nette formulering voor wat in feite een financiële dreun van formaat is.
MisterGreen heeft nog geprobeerd het tij te keren door gesprekken te voeren met potentiële investeerders. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De belangstelling vanuit de markt was beperkt, waarbij het bedrijf expliciet wijst op de marktomstandigheden en “de situatie bij Tesla”.
Voor investeerders is het nog maar de vraag of ze hun centen terugkrijgen. Via het platform DuurzaamInvesteren werd ruim 20 miljoen euro opgehaald bij achtergestelde obligatiehouders. Sinds eind 2024 is de rentebetaling aan deze groep al stopgezet en in de brief wordt weinig hoop geboden. Op basis van de huidige situatie zijn betalingen simpelweg niet mogelijk.
De overname door Van Mossel en REBEL Lease zorgt er in elk geval voor dat de Tesla’s zelf een nieuw thuis krijgen. Voor MisterGreen is in elk geval het doek gevallen. Dit was ooit de bekendste Tesla-leasemaatschappij van Nederland.
Reacties
cdlop01 zegt
Er zijn zoveel gelijkwaardige en veel aantrekkelijker alternatieven inmiddels. In het land der blinden was Tesla eenoog Koning, jaren lang, maar dat is over en uit.
Gelukkig maar want als ik een auto spuugzat ben is het wel een donkergrijze model Y of 3.
RazendeRichard zegt
Nee, er zijn nog steeds geen gelijkwaardige alternatieven. Noem er 1 met dezelfde uitrusten, vermogen en bereik tegen dezelfde prijs. Suces!
metalmike zegt
Skoda Elroq en Enyaq, Ford Capri, VW ID.7, XPENG G6
carwax zegt
VAG kan absoluut niet tippen aan de software van Tesla: snelheid, mogelijkheden, integratie van apps & laadstops is heel slecht,
Johanneke zegt
Die zijn allen veel minder zuinig dan Tesla’s. Of veel duurder zoals de ID.7. Volgensmij komt een model y 130km verder met eenzelfde accupakket dan die skoda’s.
ty5550 zegt
Waar haal je die 130 km? Al bij al lijkt het redelijk vergelijkbaar op te gaan.
https://ev-database.org/side-by-side?i=3363,3100&h=8a024bead70c72292d1a5c7f371b376b05068a6cfbfb199bcf08f6c2e8e03377
RazendeRichard zegt
Ik vroeg om alternatieven. Deze zijn allemaal minderwaardig en veelal zelfs duurder.
Gele Koplamp zegt
Desalniettemin zijn het alternatieven. En niet iedereen kijkt naar dezelfde argumenten om een uit te kopen/leasen.
Kan me voorstellen dat er best mensen zijn die genoegen nemen met iets minder, om iig niet in een Elonmobiel te rijden. Of die iets meer willen betalen voor een auto die wel in de EU is vervaardigd.
ty5550 zegt
Er zijn tegenwoordig veel betere alternatieven. Vooral de Duitsers zijn leuke auto’s aan het lanceren. De nieuwe IX3, GLC, CLA. Veel sneller laden, vergelijkbare efficientie, groter rijbereik, meer optie- en aanpassingsmogelijkheden. Het is iets duurder maar je krijgt dan ook meer auto en in leasing vallen de prijsverschillen over het algemeen wel mee. Ken in mijn directe omgeving al een tesla die vervangen wordt door de nieuwe GLC en een door de nieuwe CLA.
En in gelijkaardige prijscategorieën scoren de Duitsers en Koreanen allemaal vergelijkbaar met andere accenten op andere zaken.
RazendeRichard zegt
Geen reeele alternatieven, want minstens € 15.000 duurder bij een vergelijkbare uitrusting. En wie wil er nu nog een Duitser met een ‘lieferwagenplatik’ interieur voor die belachelijke vraagprijzen? En qua bereik hopeloos veel slechter dan een Tesla. Je moet het bereik vergelijken bij gelijke accugrootte. Dan valt de rest smerig door de mand.
nautique206 zegt
Je maakt de denkfout dat iedereen de beste aanbieding wil. Er zijn ook best veel mensen die een minder zuinige auto mooier vinden of andere redenen hebben om voor een minder zuinige auto te kiezen. Als ik in de markt zou zijn voor een EV, zou ik persoonlijk niet snel een Tesla kiezen omdat ik ze niet mooi vindt. Veel EV rijders die ik ken, rijden m van de zaak en de zaak betaald ook de stroom, dus die interesseert het verbruik niet.
ty5550 zegt
“Buying a car today is an investment into the future. I think the most profound thing is that if you buy a Tesla today, I believe you are buying an appreciating asset – not a depreciating asset.”
Musk, 2019
Johanneke zegt
Heeft ie dat echt gezegd ja. Wat een visionair is het toch.
Of zou ie de aandelen bedoeld hebben? Want dan was het geen slecht advies.
ty5550 zegt
Je bent pas echt een messias als je continu fans hebt die al je kromme uitspraken rechtpraten
nicolasr zegt
Die rooie Model S van de foto is wel mooi. Aanrader voor wie een snelle en comfortabele tweedehands zoekt.
Ben blij dat hij na ongeveer een jaar leuren toch eindelijk verkocht is, haha
Roskampies zegt
Haha!
banderas zegt
Ze hebben het toen echt goed (en leuk) gedaan. De baas is alleen zo’n Elon fan (en beetje een coronawappie) dat hij niet op andere paarden heeft gewed. Plus ik denk dat je ook niet meer tegen de grote spelers als Ayvens kan opboksen.
mc96 zegt
Met “Op de fles gaan” wordt bedoeld failliet gaan. Dat is hier niet aan de orde. Het bedrijf beeindigt zijn activiteiten. Dat is iets heel anders.
pignon zegt
Maar als de financiers geen geld krijgen, en voor een deel is dat sinds eind ‘24 al het geval, dan kun je verwachten dat het even later dan nu wel aan de orde is.
ouwedibbes83 zegt
En de obligatie houders kunnen fluiten naar de afbetaling en rentevergoeding op het uitgeleende geld. Dat klinkt toch als op de fles gaan en schuldeisers met lege handen achterlaten. Eigenlijk zijn zij de klos van de te optimistische restwaarde inschatting van de financiële afdeling van Mr Green. Die schrijven hun schulden nu af, omdat er niet meer wordt betaald. Benieuwd wie er nog meer de pijn neemt.
V8Vantage zegt
Jammer voor de obligatiehouders en de ondernemers die erachter zitten. Maar wellicht is dit de reden dat je nooit op één paard moet wedden?
Off T. Refererend naar het artikel van de model 3 performance crash eerder dit jaar. Van de week nog achter een model 3 performance aangereden in DE. En wat blijkt, boven de 100 zijn ze niet sneller dan een 6 cylinder diesel, boven de 180 loopt een (originele) dieseltje langzaam maar zeker in. Totdat de accu na 30 minuten wel leeg begint te raken (denk ik) dan is er geen performance over. Wel duimpjes omhoog naar elkaar ;-) (Getest op een hele rustige overzichtelijke weg)
RazendeRichard zegt
Dan was het geen performance. Die houd je met een dieseltje ook boven de 180 niet bij. En nee, de accu is niet na 30 minuten plankgas leeg. Ik zou zeggen, maak eens een proefrit…..