RDW wordt belaagd door Tesla-fanboys

Kap daarmee jongens.

Tesla deelde afgelopen zaterdag het heugelijke (?) nieuws dat Full Self Driving waarschijnlijk binnenkort legaal wordt in Nederland. Dat betekent dat de auto daadwerkelijk voor een groot deel zelfstandig kan rijden, al moet je nog wel in kunnen grijpen als het nodig is.

Volgens Tesla heeft de RDW toegezegd in februari 2026 goedkeuring te verlenen. Daarmee lopen ze echter een beetje te hard van de stapel. De RDW nuanceert dit in een persbericht. Zij zeggen dat ze met Tesla een planning hebben opgesteld, waarbij ze in februari zouden kunnen aantonen dat FSD aan de eisen voldoet. Pas dan wordt er een besluit genomen. En het is nog maar afwachten of Tesla de planning haalt.

En dan is er nog een actie van Tesla waar de RDW niet zo blij mee is. In het bericht op X had Tesla namelijk de volgende oproep geplaatst: “Neem contact met hen [de RDW] op via de onderstaande link om je enthousiasme kenbaar te maken en hen te bedanken dat ze dit zo snel mogelijk realiseren.” Bijgevoegd was een link naar de contactpagina van de RDW.

Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht. Het bericht in kwestie is 3,9 miljoen keer gelezen op X en de klantenservice van de RDW wordt overspoeld door Tesla-fanboys. De instantie vraagt nu om daar alsjeblieft mee te kappen: “We bedanken iedereen die dit al heeft gedaan en willen hierbij oproepen om geen contact met ons op te nemen hierover. Het kost onze klantenservice onnodig veel tijd.”

Als Tesla dacht dat ze de RDW op deze manier konden beïnvloeden, hebben ze het ook mis. De RDW laat weten dat dit “geen enkele invloed zal hebben op het wel of niet halen van de planning.” Alle overenthousiaste Tesla-volgelingen moeten dus gewoon even rustig afwachten.