Tesla klopt de fans weer wat extra geld uit de zakken

Dat doet Tesla wel goed.

Tesla heeft weer een manier gevonden om een paar duizend dollar uit de portemonnee van de fans te trekken. Maak kennis met het Terrestrial Armor Package. Prijs: 3.500 dollar. En geloof het of niet: het is meteen uitverkocht. Want niets is aantrekkelijker voor de gemiddelde Cybertruck-eigenaar dan dure offroad-accessoires waarmee je kunt doen alsof je dagelijks door de Mojave-woestijn banjert, terwijl de realiteit meestal een parkeerplek bij de supermarkt is.

Maar wat is dat pakket dan?

Nou, voor die 3.500 dollar krijg je drie serieuze stukken metaal. Een aluminium plaat onder je accu met ribbels voor “schokabsorptie” – oftewel: het ziet er stoer uit. Daarnaast twee stalen rock sliders, links en rechts, zodat je gerust over obstakels kunt kruipen. Obstakels in dit geval variërend van rotsblokken tot de te hoge stoeprand bij de Starbucks. Het hele setje tikt zo’n 95 kilo aan op de weegschaal. Dat is geen drama voor het vermogen, maar genoeg om het rijbereik net dat beetje te laten krimpen.

Tesla klopt je weer wat extra geld uit de zakken

Momenteel mogen alleen de Foundation Series-eigenaren deze upgrade bestellen. Een soort Tesla VIP-kring waar de rest jaloers naar mag kijken. Vanaf september mogen ook de “gewone” Cybertruck-rijders meedoen. Het pakket past zowel op de Cyberbeast als de All Wheel Drive en wordt inclusief professionele montage geleverd bij een Tesla Service Center. Zelf sleutelen is er natuurlijk niet bij.

Volgens Tesla is het allemaal uitvoerig getest. In Johnson Valley, Californië, hebben ze het afgelopen jaar over rotsen, door zand en langs kloven gereden. En een gebruiker claimt dat het pakket in de Pacific Northwest alles glansrijk heeft doorstaan. Natuurlijk is het lastig te vinden iemand die online toegeeft dat hij 3.500 dollar aan pantser kocht om vervolgens vooral door regenplassen bij de oprit te rijden.

Op de prestaties heeft het weinig invloed, aldus Tesla. De verwijdering van een achterste aero flap – noodzakelijk voor de rock sliders – zou zelfs meer doen voor je bereik dan die extra kilo’s.

Na het annuleren van de Range Extender vult Tesla hiermee een gat in de accessoires, dat eigenlijk nooit bestaan heeft. Om de fans weer wat geld uit de zakken te kloppen. Alleen zullen de meeste exemplaren hun leven slijten als bescherming tegen winkelwagentjes en overenthousiaste kinderen met stepjes.

En niet in de woestijn of de bergen.