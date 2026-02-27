Video: BMW drift op lege parking, wat kan er misgaan?

Even lekker spelen in de regen met achterwielaandrijving.
Hoe krijg je het voor elkaar. Op een lege parkeerplaats en dan nog je BMW slopen. Wel knap.
Bekijk ook deze video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Even lekker spelen in de regen met achterwielaandrijving.
Hoe krijg je het voor elkaar. Op een lege parkeerplaats en dan nog je BMW slopen. Wel knap.
Bekijk ook deze video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.