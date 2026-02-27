Autoblog.nl

Video: BMW drift op lege parking, wat kan er misgaan?

Auteur: , gepost om Reageer

Even lekker spelen in de regen met achterwielaandrijving.

Hoe krijg je het voor elkaar. Op een lege parkeerplaats en dan nog je BMW slopen. Wel knap.

Bekijk ook deze video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken