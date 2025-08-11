Nederlandse vakantiegangers riskeren dikke boete door vignetchaos

Even goed opletten, want door storingen met digitale vignetten in Europa kun je een boete riskeren.

Het is 2025. Voor de vakantie, of bij de grens, lopen klootviolen met een vignetsticker op je voorruit is in veel Europese landen niet meer nodig. Tegenwoordig kun je het allemaal digitaal regelen. Maar ja, dan moet het systeem wel werken…

De digitale vignetten vormen echter een onverwachte stressfactor waar ook Nederlandse vakantiegangers door getroffen kunnen worden.

Storingen in meerdere landen

Afgelopen week ging het in meerdere landen mis, daarover bericht Wegenvignetten. Het Bulgaarse e-vignetsysteem lag op drie verschillende dagen meerdere uren plat. Slovenië had woensdag twee uur lang een storing, en gisteravond ging het in Hongarije helemaal mis: het hele digitale registratieplatform lag eruit, zelfs de verkoop bij tankstations was niet mogelijk.

Zwitserland deed er nog een schepje bovenop door precies in de vakantiepiek onderhoud in te plannen, waardoor het platform in de nacht van vrijdag op zaterdag van 22.00 tot 00.00 uur onbereikbaar was.

De grote boosdoener zijn massale lastminute-aankopen waar de systemen niet op berekend zijn. Servercapaciteit en betaalsystemen werden overspoeld, waardoor betalingen niet goed doorkwamen. Duizenden reizigers gingen waarschijnlijk nietsvermoedend zonder geldig vignet de grens over, denkende dat het wel geregeld was.

Boete, ook als je er niets aan kunt doen

In theorie zou je denken: overmacht, dus geen probleem. De praktijk is minder rooskleurig. In landen als Slovenië en Zwitserland is er soms wat coulance, zeker als je kunt aantonen dat je het vignet wílde kopen. Maar in Hongarije draaien de kentekencamera’s gewoon door. Resultaat: een boete tot € 150 per dag, ook al was er objectief gezien geen enkele manier om een vignet te bemachtigen.

Het bezwaar maken tegen zo’n boete is vaak een langdurig en frustrerend proces, waarbij buitenlandse autoriteiten niet altijd meewerken. Bovendien heb je keihard bewijs nodig: denk aan screenshots van foutmeldingen, e-mails en tijdstempels van je aankooppogingen.

Vooral reizigers die door Hongarije rijden met de auto lijken dus last te hebben van een boete waar ze niet onderuit komen. Augustus heeft nog een paar zeer drukke weekenden in petto en juist in die piekmomenten is de kans op technische problemen het grootst. Zorg en daarom voor dat je ruim op tijd je vignet regelt. Scheelt een hoop gezeik én voorkomt onnodige stress.

Foto: lekker vakantiekiekje van Sonnyvd in Spanje via Autoblog Spots