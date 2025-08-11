Echte Lamborghini V10 te koop op aliexpress

Kersverlichting, een powerbank of een Lamborghini V10?

Je kunt echt ALLES kopen in de Chinese webshops. Van shampoo’s om je auto’s te poetsen tot echte motoren. Maar waar een webshop als aliexpress sterk leunt op namaak-spul, hebben we hier naar alle waarschijnlijkheid over een echte tiencilinder van Lamborghini.

Lamborghini V10 op aliexpress

Of elk onderdeeltje is nagemaakt, dat zou eigenlijk nog knapper zijn. Carscoops merkte de advertentie op en het trekt inderdaad de aandacht. Tussen alle rotzooi op deze wereldberoemde webwinkel opeens een V10 van Lamborghini aantreffen, het moet niet gekker worden.

Het voordeel van Chinese webwinkels is dat je voor veel lagere prijzen producten kunt kopen dan bij ons in het Westen. Stop maar met fantaseren over deze V10. Je kunt deze niet oppikken voor vijf tientjes en wat verzendkosten.

De verkopende partij vraagt maar liefst 58.000 euro voor het blok. Hou rekening met BTW en douanerechten, deze motor gaat bij aankomst op Schiphol voor vraagtekens zorgen. Volgens de verkoper een koopje, want de adviesprijs zou meer dan 81.000 euro. Je krijgt dus een korting van meer dan 23.000 euro. Wat een top aanbieding.

Het is een complete motor. In principe plug en play, mocht je nog ergens een Gallardo hebben staan. Want het gaat hier om een atmosferische 5.2 liter tiencilinder die voorheen in de voorloper van de Huracan heeft gelegen.

De advertentieomschrijving is lekker op z’n Chinees gedaan. “Lamborghini Aventador Huracan Urus Gallardo 5.2 Automobiles”. Oké, klinkt goed. Zijn natuurlijk trefwoorden om makkelijk gevonden te worden. Maar voor de duidelijkheid: het is een motor voor de Gallardo LP560-4.

Het tweedehands motorblok wordt geleverd in september als je nu afrekent. Persoonlijk zou ik toch voorzichtig zijn. Maar welke baas heeft wel de ballen om 58k over te maken naar een Chinese webshop, in de hoop dat je ergens over een maand een V10 krijgt thuisbezorgd? Let op: dit artikel past niet door de brievenbus.