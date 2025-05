Vanaf nu vergeet je NOOIT meer om een vignet te kopen

Op reis naar bijvoorbeeld Zwitserland en plots een vignet nodig, nou dan heeft Mercedes dé oplossing.

We zijn allemaal één Europa. Behalve als het op regeltjes aankomt. Automobilisten die door Europa reizen weten daar alles van. Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Zomaar een paar populaire vakantielanden onder Nederlanders waar je een vignet nodig hebt of tol moet betalen. Mercedes zegt nu: I got you fam.

In veel landen is het geklooi met een stickertje op je voorruit verleden tijd. Gelukkig gaan ook de landen mee in digitalisatie. Dat maakt het gehele proces een stuk makkelijker. Nog steeds is het krom dat buitenlandse kentekens in Nederland vrij kunnen rijden en wij Hollanders moeten lappen over de grens. Maar dat is een andere discussie.

Als jij zo’n vergeetachtig persoon bent heeft Mercedes dé oplossing door een vignet in de auto aan te bieden. Je kun gewoon vanuit de auto een vignet aanschaffen. Tenminste, als je in Duitsland woonachtig bent. Want het merk heeft de service als eerste uitgerold in eigen land.

Met een Mercedes me ID kunnen deze e-Vignetten direct vanuit de auto worde naangeschaft. Via het infotainmentsysteem met de Mercedes-Benz Store kun je met een paar klikken een digitaal vignet kopen voor landen als Zwitserland, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije.

Zo werkt het

Het aanschaffen van een e-Vignet is simpel. In het infotainmentsysteem kies je onder de rubriek ‘e-Vignetten’ het gewenste land en de duur van je verblijf. Staat je kenteken nog niet opgeslagen, dan voeg je dat toe. Daarna betaal je via Mercedes Pay via een vooraf ingestelde creditcard of betaalpas. De transactie bevestig je met een vingerafdruk of via je smartphone.

Na aankoop verschijnt het vignet in je systeem én ontvang je een bevestiging per mail met een PDF van het document.

Steeds meer dingen vanuit de auto kopen

Mercedes-Benz biedt al langer digitale betaalmogelijkheden vanuit de auto. Denk aan tanken, laden en parkeren. Nu komen daar dus ook vignetten bij.

Vooralsnog is de dienst alleen beschikbaar voor klanten in Duitsland, maar uitbreiding is al in de maak. Goed zo.