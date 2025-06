Vakantiegangers opgelet: vignet voor Oostenrijk is duurder geworden!

Dit betaal je tegenwoordig om rond te mogen rijden in Oostenrijk.

Zolang de plannen voor rekeningrijden in de koelkast blijven staan, betalen wij hier wegenbelasting. Het maakt niet uit hoeveel en waar je je auto gebruikt: je betaalt hier motorrijtuigenbelasting op basis van het gewicht en de uitstoot van de auto en op waar je woont. Wie weleens in het buitenland komt, weet dat ze dit systeem niet overal hanteren.

De Duitsers hebben milieustickers, net als (voorlopig) de Fransen. De Belgen denken na over een vignet, iets dat in Oostenrijk al jaren de standaard is. De beheerder hiervan heet ASFiNAG. zoals je aan de vele hoofdletters al kunt zien, gaat het hier om een afkorting: Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs- Aktiengesellschaft. De wegenbeheerder zorgt voor het onderhoud en regelt dus ook de tolzaken.

Waar in Oostenrijk heb ik een vignet nodig?

Lang verhaal kort: op zo’n beetje alle grote wegen die jij gaat gebruiken, heb je een vignet nodig. ASFiNAG heeft er een handig kaartje voor dat je hieronder ziet. Op de grijze wegen mag je gratis rijden. Voor de roodgemarkeerde stukken moet je vignet hebben. Bij de groene wegen hoef je geen vignet te hebben, maar moet je wel tol betalen.

Kosten vignet Oostenrijk

Wie tegenwoordig via het Oostenrijkse ASFiNAG een vignet bestelt, krijgt geen fysieke stickers opgestuurd. De wegenbeheerder zet je auto aan de hand van het kenteken in het systeem als vignetdrager in de periode waarvoor je een vignet hebt aangeschaft. Dat kan naar je eigen keuze één dag, tien dagen, twee maanden of een jaar zijn.

Wil je graag stickertjes? Dan kun je de vignetten beter bij de ANWB bestellen. Je betaalt geen meerprijs. Let op: je kunt er alleen vignetten kopen voor tien dagen, twee maanden of een jaar. Afhankelijk van je reisplannen kan de eendaags- of tiendaagsvignet voordeliger zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Oostenrijkse wegenbelastingsvorm kost een jaarvignet meer dan € 100,-. Ook de prijzen van de andere vignetten zijn gestegen. De stijging ten opzichte van het voorgaande jaar bedraagt ​​maar liefst 7,7 procent.

Duur vignet Prijs 1-dagvignet € 9,30 10-dagenvignet € 12,40 2-maandenvignet € 31,10 Jaarvignet € 103,80

Kosten tolwegen

Voor de eerder genoemde ”groene” wegen moet je dus wel tol betalen, maar heb je geen vignet nodig. De prijzen verschillen per weg. Normaliter zul je hier niet snel komen, maar voor de verveelde vakantieganger die vanuit Noord-Italië besluit om het binnenland van Oostenrijk te verkennen, vind je hieronder de wegen en bijbehorende tarieven.

Weg Prijs 1 rit Prijs 2 ritten Prijs multi-rittenkaart A13 Brenner (Innsbruck – Brennerpass) € 12,- € 24,- € 72,- A10 Tauern

(Tauern- en Katschbergtunnel) € 14,50 € 29,- € 87,- S16 Arlberg

(St. Anton am Arlberg – Albergtunnel) € 12,50 € 25,- € 75,- A11 Karawanken

(St. Jakob im Rosental – Karawankentunnel) € 8,80 – – A9 Bosruck

(Spital/Pyhrn – Ardning) € 7,- € 14,- – A9 Gleinalm

(St. Michael – Übelbach) € 11,50 € 23,- – A9 Bosruck en Gleinalm

(Spital/Pyhrn – Bosrucktunnel) € 18,50 € 37,- € 77,50

Boete als je geen vignet hebt in Oostenrijk

Je kunt prima uittesten of je zonder vignet door Oostenrijk komt. Kom je toch terecht op een tolweg en een camera ziet je, dan moet je flink dokken. Wie in Oostenrijk rijdt zonder geldig vignet, moet onmiddellijk en ter plekke een vervangende tol van € 120 betalen. Bij niet-betaling riskeer je vervolging en een boete van minimaal € 300 die kan oplopen naar € 3.000.

Voor een nog betere voorbereiding op de vakantie raad ik je aan om ook onze overige vakantiegerelateerde artikelen door te pluizen. Waar kun je bijvoorbeeld het beste je EV opladen? Welke banden zijn legaal en welke niet? En wat is een ninja-flitser? Fijne vakantie!

Foto: Roadtrip met XC60-daktent gespot door @loveforcars