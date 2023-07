Nee, dit ding lijkt echt totaal niet op een Jeep

Oké, deze lijkt ook echt niet op een Jeep, dus mag ‘ie nog verkocht worden.

De grote droom van het Indiase Mahindra was om auto’s te verkopen in de VS. En waar zit de VS nou op te wachten? Juist, een jeep. Mahindra nam die wens echter iets te letterlijk. Hun Roxor, een kleine basale terreinwagen, was echt een jeep in elke zin van het woord. Ietsje te erg, als het aan het merk Jeep lag.

Rechtszaak

Al vanaf het moment dat Mahindra hun expansieplannen naar de VS bekend maakte, was Jeep bereid om Mahindra voor het gerecht te slepen. Jeep vond de Roxor identiek aan hun oudere Wrangler-modellen met de iconische trapeziumvormige voorkant en twee ronde koplampen. Jeep startte dus een rechtszaak tegen Mahindra en dat is al gaande sinds een jaar of vijf. Initieel veranderde Mahindra daarom de voorkant -ironisch genoeg leek ‘ie daarom juist ineens op een FJ40 Land Cruiser- maar het mocht niet baten. Jeep vond dat het ding nog steeds te veel op een Jeep leek.

Nogmaals terug naar de tekentafel dus en het resultaat werpt eindelijk zijn vruchten af. Dankzij een compleet opnieuw ontworpen voorkant lijkt de Mahindra Roxor eindelijk op een wat meer eigen product.

Nu is het resultaat ook in de rechtbank vastgesteld. Mahindra mag de Roxor officieel blijven verkopen! Het Indiase merk vond dat zij sinds 2020 de Roxor dusdanig veranderd hebben dat hij geen kopie meer is van de Jeep. Ook ging het dwarszitten vanuit Jeep veelal over de eerste versie van voor 2020, maar Mahindra beweerde dat omdat zij die niet meer verkopen, dat niet meer relevant is. Jeep moet zich dus terugtrekken en Mahindra mag het apparaat nog blijven verkopen.

Dan is de vraag eigenlijk, doen ze dat überhaupt? Zelfs Amerikanen weten lang niet altijd dat je de Roxor gewoon nieuw kunt kopen in de VS. Je zal ze weinig op de openbare weg zien, want daar is de Roxor niet voor goedgekeurd door het gebrek aan bijvoorbeeld knipperlichten. Je zal ze dus vooral spotten als een soort iets geavanceerdere quad voor een boerderij of iets dergelijks.