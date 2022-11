Jeep CJ Surge is voorbode op elektrische Wrangler

Mopar neemt de Jeep CJ Surge mee naar SEMA in Las Vegas.

Met de onlangs gepresenteerde Jeep Avenger is de eerste volledig elektrische auto van het merk een feit. Maar daar blijft het niet bij natuurlijk. De komende jaren kun je nog veel meer elektrificatie van Jeep verwachten. Nieuwe en ook bestaande modellen.

De Jeep Wrangler zal op termijn geëlektrificeerd worden. Mopar doet alvast een gooi naar zo’n elektrische Wrangler. Dat doet het merk met de Jeep CJ Surge. Een concept die de huistuner van Jeep presenteert op SEMA in Las Vegas. Het enige wat je hoort zijn steentjes in de wielkasten wanneer je met de CJ Surge aan het buitenspelen bent.

De 4×4 is uitgerust met een 400 volt 200 kW sterke elektromodule, gecombineerd met een 24 lithium-ion batterijmodule. Het batterijpakket zit verstopt in een veilig afgesloten compartiment achter de passagiersstoel. Helaas is niet bekendgemaakt hoe groot het accupakket is en wat de actieradius is van het concept.

Het aan/uit gehalte van een elektrische auto kan niet in alle situaties even fijn zijn tijdens het offroaden. Daarom is er keuze uit twee versnellingen met een in te stellen gearing.

Verder is het uiterlijk en interieur van de Jeep CJ Surge goed aangepakt om het geheel leuk te presenteren. Onder andere 35-inch BFGoodrich terreinbanden en de oranje-zwart kleurencombi misstaan niet in een Jurassic Park film. Het is nu een kwestie van wachten op het echte werk. Een volledig elektrische Jeep Wrangler.