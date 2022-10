Zo’n elektrische baby-Jeep kan toch best ruig zijn. Kijk maar.

Jeep is een van de bekendste merknamen in de auto-industrie. Jeep staat ook gewoon in de Dikke Van Dale, iets wat weinig merken kunnen zeggen. Desondanks is het geen merk dat heel relevant is voor Nederland, alhoewel Jeeps nog altijd actief is in ons land.

Binnenkort gaat Jeep een stuk relevanter worden. Ze komen namelijk met een elektrische cross-over: de Avenger. Dit is geen grote en onzuinige auto, maar juist een compacte milieuvriendelijke auto. Precies wat Nederland wil.

De Avenger oogt lekker robuust, maar voor zijn terreincapaciteiten moet je deze auto natuurlijk niet kopen. In vergelijking met een Wrangler of een Grand Cherokee is dit een brave baby-Jeep. De Avenger is zelfs nog kleiner dan de Renegade, wat ook niet bepaald een grote auto is.

De Amerikanen laten nu op de Autosalon van Parijs – naast de normale versie – ook gelijk een ruigere versie zien: de Jeep Avenger 4×4. Deze heeft bredere wielkasten en staat hoger op zijn pootjes, wat een bodemspeling van meer dan 200 mm oplevert. De Avenger 4×4 is verder voorzien van dikkere banden, een andere voorbumper met extra verlichting en dakdragers.

De Jeep Avenger 4×4 is een concept, dus het is nog de vraag of er daadwerkelijk een extra stoere Avenger komt (al dan niet met vierwielaandrijving). Vooralsnog wordt de Avenger puur een voorwielaandrijver. Volgens sommigen zal de Avenger dus geen echte Jeep zijn, maar ja, wat moet je ook met een echte Jeep in Nederland?