McLaren plaatst de ‘Art’ in ‘Artura’

Met een naam als Artura vraagt McLaren natuurlijk wel een beetje om een kunst-gerelateerde makeover.

McLaren heeft voor het eerst één van hun ‘normale’ sportauto’s een naam gegeven. De allereerste supercar heette MP4-12C. Dat klinkt meer als een chassiscode dan een naam. Vanaf toen kwam er min of meer logica bij: het aantal pk van de auto met een S voor supercar en een LT voor circuitauto. Die logica is vrij consequent gebruikt, als we Senna en Speedtail even niet meerekenen.

Artura

Vanaf de vervanger van de 570S, de instapper, kwam er ineens een echte naam. De hybride sportwagen van McLaren heet Artura. Die wordt wat geplaagd door vertragingen, overigens. Dan is wat marketing wellicht de oplossing en McLaren kijkt eens naar die naam en ontdekt het eerste gedeelte. Artura staat namelijk voor Art en Future. Art, zoals kunst. Hey, daar kun je wat mee.

McLaren Artura art car

We weten niet of het echt zo gegaan is, maar we weten wel dat McLaren de handen ineen sloeg met een Duitse artiest om een Artura art car te maken. De artiest in kwestie is Cevin Parker en het resultaat is eigenlijk zoals art cars wel vaker zijn: je moet er wat verbeeldingskracht voor hebben. Abstract is het in ieder geval zeker.

Of je het mooi vindt moet je zelf maar weten, maar McLaren beweert dat de kunst van Parker de Artura perfect complimenteert. Zijn gebruik van bijna pastelkleurig geel en paars als achtergrond maakt het in ieder geval opvallend. McLaren heeft voor de gelegenheid de Artura geparkeerd op een aantal van Parker’s favoriete plekjes in Berlijn, maar binnenkort is ‘ie ook te aanschouwen op kunstgelegenheden als Nit D’Arte in Palma des Mallorca en ART Basel Miami.