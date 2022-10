Jeep Avenger: eerste volledig elektrische Jeep

Als een echte held is de Jeep Avenger gearriveerd in Parijs.

Ja, flauw. Bij Avenger moet ik gewoon denken aan Marvel superheldenfilms. Ik zal vast niet de enige zijn. Jeep, onderdeel van Stellantis, heeft de autoshow van Parijs uitgekozen om de eerste volledig elektrische auto te presenteren. Niet zo heel gek, want juist in Europa kan deze EV het volgens Jeep heel goed gaan doen.

Het ding ademt Europa en dat geeft Jeep ook zelf toe. Het is een compact ontworpen elektrische auto geworden, geschikt voor de niet bepaald extreem brede wegen op ons continent. Voor de rest is het interieur niet heel verrassend. Er is een groot 10.25-inch scherm in het midden te vinden voor de infotainment.

De SUV gaat opereren in het B-segment. Laat je niet verrassen door het ruige uiterlijk van de auto. Enkel de voorwielen worden aangedreven. De auto is 4,08 meter lang. Dat is 16 cm korter in vergelijking met een Renegade.

De Jeep Avenger is uitgerust met een 54 kWh groot accupakket. Het platform kan 400 volt laden. Dat betekent dat je tot 100 kW kan snelladen. Drie minuutjes aan de lader is goed voor 30 kilometer actieradius. Het opgegeven rijbereik is 400 kilometer WLTP. Van 20 tot 80 procent laden neemt 24 minuten in beslag. Aan de gebruikelijke 11 kW lader is de batterij in 5,5 uur van 0-100% geladen.

Het systeemvermogen van de Jeep Avengers bedraagt 156 pk en 260 Nm koppel. Daarmee is het vooral een praktische SUV voor alledag. Geen snelheidsmonster zoals zoveel andere elektrische auto’s kunnen zijn.

Vanaf begin volgend jaar is de Jeep Avenger te aanschouwen in de showroom. Een eerste prijs is al bekend. De Avenger als aangeklede 1st Edition heeft een vanafprijs van €40.500. Later volgen er meer prijzen en naar verwachting ook voordeligere instappers onder de 40 mille.