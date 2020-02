Nee! Nog een Alfa Romeo eruit zonder opvolger!

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Theo Maassen zei ooit: “Als je conditie achterui holt, kan deze zo slecht nog niet zijn.” Aan die zin moesten we denken bij het horen van het feit dat de verkoopcijfers van de Alfa Romeo Giulietta achteruit hollen.

Ingehaald

Dat is op zich al vrij knap, want de C-segment hatchback van Alfa Romeo speelt al een tijdje een rol in de marge. Niet omdat het een bijzonder slechte auto’s, want dat is geenszins het geval. De Giulietta is een gewoon beetje ingehaald door de tijd. Inmiddels zijn de (jongere) Mercedes-Benz A-Klasse en BMW 1 Serie al vervangen, bijvoorbeeld.

Cassino

Maar het wordt dus nog wat erger, want diverse Italiaanse media weten te melden dat de productie is teruggeschroefd. Er worden nu, afhankelijk van de gekozen bron, zo’n 40 tot 70 Giulietta’s per dag gebouwd. Dat is te weinig om de Cassino-fabriek draaiende te houden. Te meer omdat de marge op een Giulietta niet al te gunstig is.

Sinds 2010

Daarom wordt het einde van de productie van de Giulietta aangekondigd. Het is dus nog niet officieel, maar zo onlogisch klinkt het niet. De Giulietta is al sinds 2010 in productie. Toen was het al niet de modernste auto in zijn klasse, overigens. De karaktervolle vijfdeurs is in 2014, 2016 én 2019 voorzien van een milde facelift.

Plaatsmaken

FCA kan de ruimte in Cassino goed gebruiken, overigens. Het concern wil namelijk de productielijn gaan gebruiken om een Maserati Crossover onder de Levante te bouwen. Deze zal op het Giorgio-platform staan, dat werd geïntroduceerd met de Alfa Romeo Giulia. Voor wie niet graag tussen regels doorleest: het wordt een Maserati-versie van de Alfa Romeo Stelvio.

Géén opvolger

Geheel volgens FCA-traditie krijgt de Alfa Romeo Giulietta géén opvolger. Het merk uit Arese is nu druk bezig om de Tonale af te krijgen. Het volgende project staat ook al klaar: een Audi Q2 concurrent, die onder de Stelvio én Tonale gepositioneerd gaat worden.