Nissan sleept Ghosn voor de rechter, eist € 82.775.700

Deze kon je zien aankomen, Carlos.

Nissan en Carlos Ghosn zijn niet al te lekker uit elkaar gegaan. Best knap, want in eerste instantie heeft het Japanse merk enorm veel te danken aan de oud-topman. De charismatische Braziliaan met Frans én Libanees paspoort heeft met de Renault-Nissan alliantie het merk uit het slop getrokken.

Onomstreden

Natuurlijk waren niet al zijn methodes niet onomstreden, maar zoals bij andere grote concerns mag duidelijk zijn dat een dominante en eigenwijze eindbaas (sowieso tijdelijk) zijn vruchten kan afwerpen. Denk aan Ferdiand Piëch, Bob Lutz en Sergio Marchionne. Toegegeven, Nissan heeft ingeleverd op de betrouwbaarheid van zijn auto’s, maar daar hebben de dealers dan weer een extra centje aan verdiend. Kortom: het kon niet misgaan. Ook niet nadat het noodlijdende Mitsubishi Motors werd binnengehaald. Ghosn is voor de meestal goede resultaten dan ook vorstelijk beloond.

Belastingdienst

Ghosn ‘vergat’ enkele miljoenen aan inkomsten aan te geven bij de belastingdienst. Er zou geen sprake zijn van ontwijking, maar ontduiking. Een belangrijk verschil. In principe zou je dit kunnen wegzetten als een onhandige, doch strafbare privékwestie. Uiteindelijk voltrok zich er een scenario waar Jerry Bruckheimer nog een paar actiefilms kan maken. Opgepakt worden en vervolgens vluchten in een grote Cello-koffer naar Libanon. Maar het ging verder: Ghosn scheen zichzelf te besprenkelen met leuke panden (waaronder in Amsterdam), allemaal uit de kas van Nissan.

Libanon

Nu Ghosn is gevlucht naar Libanon, wil dat nog niet zeggen dat hij niets te vrezen heeft. Zo zal Nissan hem voor de rechter slepen. De Japanners eisen dik 80.000.000 euro van Ghosn wegens mismanagement. Nadat hij werd gearresteerd door de Japanse autoriteiten, daalde het aandeel Nissan flink.

Vergoeding

Nissan is dus uit op een vergoeding. De aanklacht ligt nu bij het rechtbank van het district van Yokohama. De autobouwer wil een groot gedeelte van het geld zien dat Nissan is kwijt geraakt door de strapatsen van Carlos Ghosn.

In hoeverre Nissan daadwerkelijk wat van het geld gaat zien is onduidelijk. Libanon heeft namelijk geen uitleveringsverdrag met Japan.