Nieuwe Fiat lekt hard op het internet

Dat de nieuwe Fiat Strada lekt, is per ongeluk. Uiteraard.

De nieuwe Fiat Strada is voortijdig gelekt. Nu dienen dit soort ‘lekkages’ altijd met een druppeltje vocht genomen te worden. Voor een fabrikant is het van belang dat een model meerdere malen in het nieuws voorkomt. Dus een model geheim houden tot de beurs is niet meer van 2020. Over beurzen gesproken, je hoeft de nieuwe Fiat Strada niet te verwachten op de Salon van Genève.

Kleine pick-up

De Fiat Strada is een kleine pick-up ‘truck’. Nu kun je denken aan een F-150 rivaal van Fiat, maar de Strada is iets minder groot. Sterker nog, de Strada is veel kleiner dan de Ford Ranger! De Strada is gebaseerd op de Fiat Siena, die het meest lijkt op onze gouwe, oude Fiat Punto. Tot voor kort was de Strada leverbaar via Fiat Professional dealers, de bedrijfswagentak van Fiat. In Nederland werden de laatste in 2013 op kenteken gezet. Op dit moment staan er een kleine twintig occasions van te koop, mocht je interesse hebben.

Zuid-Amerika

Terug naar de nieuwe Strada! Want de auto is bijna overal verkrijgbaar. Zeker in Zuid-Amerika is het een heel populaire auto. De nieuwe Strada lijkt perfect in de pas te lopen met de Fiat Toro, een grotere pick-up die in Brazilië niet aan te slepen is: er werden er daar 100.000 van verkocht in de eerste twee jaar dat het model geïntroduceerd werd. Op dat succes wil Fiat graag voortborduren.

Geen V8

Logisch dat de nieuwe nieuwe Strada veel kenmerken heeft van de Toro. Of de kleine bedrijfsauto ook naar Nederland komt, is niet duidelijk. Volgens onze bron, AutoMonthly, wordt de auto leverbaar met motoren die tussen de 85 pk en 110 pk leveren. Geen dikke V8 dus voor deze Fiat Strada. Het model dat we op de foto zien is de zogenaamde ‘Volcano’ uitvoering. Uiteraard zullen er ook veel eenvoudigere bedrijfswagen varianten worden aangeboden.