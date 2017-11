Neem de wereld over met deze Sowjet-amfibie

Nee het is geen kikker uit Tsjernobyl.

In het pittoreske Tsjeljabinsk, onlangs nog getroffen door een meteoor, dook onlangs deze bizarre achtwielige creatie op. Misschien wel letterlijk, want het is een amfibie. Hoe dat dan precies vorm zou moeten krijgen zien we niet helemaal voor ons. Zoals Olav Mol zou zeggen: No way dat dat ding drijft. Misschien is het de bedoeling om gewoon over de bodem van een zee/oceaan/meer/rivier/beek te crossen met het apparaat?

Wat we wel weten is dat de contraptie begin jaren ’50 ontstaan is in een traktorfabriek. Daar ontsproot het ding aan het brein van Maxim Nikolaevich Melnichenko. De ‘auto’ werkt met hydrostatische aandrijving. Achterin zit een verbrandingsmotor die tien afzonderlijke hydromotoren van juice voorziet, acht voor de wielen en nog twee voor propellers. Alle bodypanelen zijn van aluminium en net als een harmonicabus kan het apparaat in het midden kennelijk een beetje scharnieren. Gezien de klinknagels op de koets, moet ‘ie in zijn leven ook ooit langs geweest zijn bij Liberty Walk.

Verder weten we echter niks over het ding, noch waar ‘ie voor bedoeld was. Het enige dat ik weet is dat ik nu dat prachtige volkslied weer in mijn kop heb. Gezien de antenne op het dak bestaat de mogelijkheid dat je dat binnen in de auto ergens op kan luisteren…большой! (via auto.mail.ru)