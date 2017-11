McLaren: de HALO is een aerodynamische ramp

Nog een bulletpoint op het lijstje met kritiekpunten op de HALO.

De HALO heeft het niet gemakkelijk. Het ding heeft eigenlijk maar een machtige supporter in de persoon van Jean Todt, maar ja, laat dat nou net de baas van de FIA zijn. Zodoende komt de wichelroede er volgend jaar gewoon, ondanks dat velen hun vraagtekens zetten bij de veiligheid van het apparaat in sommige omstandigheden, de looks én de kosten van ding.

Aan dat lijstje kan je nu nog een aspect toevoegen: aerodynamisch gezien is de driepoot ook een drama. Als F1-kenner had je dat zelf natuurlijk ook al bedacht, maar Eric Boullier die als teambaas bij McLaren toch beschikt over wat meer informatie bevestigt het in gesprek met Autosport. De Fransman die aangeeft dat hij niet kan wachten om te zien wat McLaren’s chassis kan doen met Renault-power, geeft aan dat de HALO hem hoofdbrekens bezorgt:

Obviously there will be some changes next year: no T-wing, no monkey seat, a lot of cleaning up at the back of the car which makes it a little bit harder – plus the HALO, which obviously is a disaster in terms of aero. So there is a lot of work to do around this.