Pr0n: koop deze Mercedes W111 met moderne AMG tech

De stijl van vroeger, maar met de gemakken van vandaag de dag.

Het lijkt een inkoppertje dat een combinatie van bovengenoemde zaken een puik resultaat oplevert, maar toch is dat niet altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan moderne jaren ’30 woningen. Sommigen zijn goed geslaagd, anderen zijn ordinaire VINEXesque steenklompen met een dun laagje ‘jaren ’30’-saus eroverheen. Je moet maar net de juiste balans weten te vinden tussen het oude in ere houden aan de ene kant en toch die moderne touch aanbrengen aan de andere kant. In de autowereld doen bedrijven als Singer daar goede zaken mee, hun producten worden alom bejubeld.

Het Duitse Mechatronik hoeft de vergelijking met Singer wat ons betreft echter niet uit de weg te gaan. Eerder passeerde het bedrijf al de revue met deze geweldige Mercedes SL Pagode voorzien van een 4,3 liter grote AMG V8. Inmiddels hebben ze in Pleidelsheim hun hand gewaagd aan een andere Merc uit hetzelfde tijdsgewricht, namelijk een W111 coupé.

De sportieve broeder van de W111 Heckflosse werd door Mechatronik voorzien van een 5.5 liter grote V8 uit een Mercedes SLK 55 AMG. Het chassis werd aangepast aan de nieuwe power onder de kap en de auto is ook voorzien van ABS. Qua exterieur en interieur is de W111 (rijtest) echter zo origineel mogelijk gehouden, alleen alles ziet er wel tip top uit. Geen wonder, want Mechatronik houdt zich doorgaans bezig met de restauratie van oude Mercedes. Wellicht met dat in het achterhoofd melden ze dan ook dat de operatie die ze hebben uitgevoerd op de W111 geheel reversibel is.

Enfin, normaal zou een auto als deze al een artikeltje waard zijn, maar er is nog meer goed nieuws. Je kan deze auto namelijk kopen. Moet je echter wel wat Bitcoins inleveren. De vraagprijs is namelijk 400.000 Euro.