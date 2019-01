Neem je verzameling mee met deze Mercedes-truck

Een verzameling op schaal betekent nog niet dat het goedkoop is.

Het verzamelen van modelauto’s is een vak apart. Je hebt ze immers in alle soorten en maten. Dit gaat tevens op voor het budget. Tientjes uitgeven kan, honderdjes, maar ook duizendjes behoort zeker tot de mogelijkheden.

Een collectie opbouwen kan een leuke hobby zijn. Maar ja, vervoer al die auto’s maar eens in je eigen fantasiewereld. Mercedes heeft daar iets op bedacht. De Duitse autofabrikant komt voor het eerst met een Actros GigaSpace op schaal. De 10 kg wegende truck en trailer kunnen gebruikt worden om andere schaalmodellen mee te ‘vervoeren’.

De Actros staat op een schaal van 1:18 en bestaat uit meer dan 500 componenten. Mercedes heeft het schaalmodel in samenwerking met NZG ontwikkeld. Naar eigen zeggen hebben beide partijen 10 maanden aan het concept gewerkt. Er kunnen maximaal zes auto’s mee met de truck. Aan alle details is gedacht. Check bijvoorbeeld de kleine handgrepen bij de aanhanger die gebruikt kunnen worden om de verdieping naar beneden te brengen.

Het oog voor detail komt wel met een prijskaartje. Een losse truck kost 259,90 euro. Inclusief trailer ben je 629,90 euro kwijt. Wil je enkel de trailer dan moet je 399,90 euro betalen. De truck laden met auto’s gaat je nog meer geld kosten. De afgebeelde modelauto’s kosten ook nog eens om en nabij de 100 euro per stuk.