Voor het eerst in 10 jaar pakt Nissan een slecht resultaat

Werk aan de winkel voor de Japanners om de boel weer op de rit te krijgen.

Waar veel autofabrikanten het afgelopen jaar recordverkopen konden noteren, is de realiteit voor Nissan heel anders. De Japanse autofabrikant, die de laatste tijd veel in het nieuws is geweest omtrent de situatie van voormalig CEO Carlos Ghosn, heeft vorig jaar minder auto’s verkocht in vergelijking met het jaar daarvoor. Het is voor het eerst in 10 jaar dat Nissan met een daling qua autoverkopen heeft te maken.

Nissan Motor Co. heeft een daling van 2,8 procent in verkopen te verwerken. Het automerk verkocht wereldwijd 5,7 miljoen auto’s in 2018. Directe concurrenten zoals Toyota en Volkswagen wisten wél meer auto’s te verkopen vorig jaar. Het hele gedoe rondom Carlos Ghosn helpt daar ook niet bij, al kwamen de duistere zaken van de voormalig topman pas eind 2018 aan het licht.

Dat Ghosn zelf niet zo’n frisse jongen was krijgt nog een staartje binnen Nissan. Onder meer in de Verenigde Staten ligt het merk onder een vergrootglas. De SEC onderzoekt financiële transacties binnen het bedrijf. Juist in het continent Noord-Amerika moest Nissan een daling qua verkopen verwerken. In Europa vielen de verkopen tevens terug.

Renault, Nissan en Mitsubishi konden als alliantie wel een positief resultaat noteren. De grootste autoalliantie ter wereld verkocht 1,4 procent meer auto’s in 2018 met 10,76 miljoen verkopen.