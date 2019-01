Hier kaapt Tesla met de Model 3 kopers weg

Automobilisten die voor een nieuwe Tesla Model 3 kiezen laten daardoor de keuze voor een andere auto varen. Dit automerk geeft publiekelijk toe hier de prijs voor te betalen.

Reis naar de Verenigde Staten, met name Californië, en je wordt doodgegooid met de Toyota Prius. In het zonnige Cali is de hybride al jarenlang ongelofelijk populair. Niet alleen onder het hippievolk die auto vol vrolijke stickers plakken, maar ook onder de gewone Amerikanen.

Je kan niet eeuwig de koning van een segment zijn. Vernieuwingen in de markt kunnen je toppositie aan het wankelen maken. Dat ervaart Toyota nu in de Verenigde Staten door de komst van de Tesla Model 3. Tegenover Autonews zegt Jim Lentz, topman Toyota Noord-Amerika, dat de Model 3 veel Prius-kopers heeft gekaapt.

De verkoop van de Prius daalde in de VS in 2018 met 17,7 procent in vergelijking met 2017. Het percentage Toyota-rijders dat overstapt naar een ander merk bedraagt volgens Lentz 9 procent. De helft van die 9 procent zoekt zijn of haar heil bij Tesla.

Kenmerkend voor de Prius-rijder is de honger naar nieuwe technologie. De Prius was immers ’s werelds succesvolste hybride personenauto en is inmiddels uitgegroeid als een soort symbool. Het nieuwe is er wel vanaf. Waar eind jaren negentig Toyota heel vooruitstrevend was met de Prius is Tesla dat nu. De Model S en Model X waren voor de Prius-kopers nog een stapje te ver, maar de Model 3 komt in het prijsbereik binnen. Toyota verkocht 79.171 stuks van de Prius in de VS in 2018. Tesla deed met meer dan 114.000 verkopen voor de Model 3 in de VS betere zaken.

Foto: Model 3 bij de appie, via @schildpad12 op Autojunk