Nep M3 GTS 4.6 is beter dan de echte, viert koningsdag

Liever een nep M3 GTS dan geen M3 GTS, toch?

Het is vandaag koningsdag, dus moeten we een oranje auto behandelen. En in plaats van een Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini of Audi TT pakken we een heuse BMW. Het gaat in dit geval om een nep M3 GTS. Ja, hartstikke fake, maar stiekem wel beter.

Als je zo heel erg snel op de afbeeldingen kijkt, lijkt het alsof we te maken hebben met een BMW M3 GTS, de dikste, snelste en meest hardcore versie van de E92-generatie.

Amerikaanse M3

Dat is het wel, en toch ook weer niet. Zoals je aan de voorbumper kunt zien, is dit een Amerikaanse uitvoering. En daarvan was geen GTS. Waarschijnlijk vanwege een gezonde combinatie van inspanning, financiële middelen en frustratie werd deze nep M3 GTS gebouwd.

Het is een 2011 M3 Coupé die flink onderhanden genomen is. De BMW Individual kleur Fire Orange is identiek aan de GTS. Voor een betere wegligging is er een KW ClubSport-schroefset gemonteerd. Beter spul dan dat BMW zelf monteerde op de GTS.

Er zijn anti-rollbars van H&R en om tot stilstand te komen is er een Brembo Big Brake Kit, waarschijnlijk ook aanzienlijk beter dan het originele spul van BMW. De spoiler en BBS-wielen zijn wel de onderdelen die BMW monteert.

Motor nep M3 GTS

Dan de motor. De gewone M3 heeft een 4.0 liter V8 en de M3 GTS een 4.4 V8. Deze nep M3 GTS heeft een 4.6 liter achtcilinder. De conversie is uitgevoerd door Carbon Autoworks. Ook in het interieur is er een hoop gedaan om te overtuigen dat het een echte is.

Zo is er een rolkooi en zijn de stoelen exact hetzelfde als die van de GTS. Niet alles is gelukt, overigens. Zo is deze GTS ietsje te luxe, alhoewel climate control, bekerhouders en dergelijke ook optioneel op de GTS mogelijk waren.

De auto is net als de GTS voorzien van een zeventraps automaat met dubbele koppeling (DCT) die de achterwielen aandrijft. Het maximale vermogen is 516 pk, aanzienlijk meer dan dan wat de M3 en M3 GTS leveren. Ook lekker, dit exemplaar heeft gemodificeerde Dinan-lagerschalen die niet meteen verdampen als je de motor aanzet.

Interesse? Het exemplaar komt uit 2011 en heeft sindsdien 25.000 mijl gereden. Het huidige bod staat al op 70 mille in dollars. De Bring-a-Trailer advertentie kun je hier bekijken!

