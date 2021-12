Welke dikke ‘circuit’ coupé van vorig decennium kies jij?

We vallen even terug op de dagen dat twee extreem dikke auto’s van Mercedes en BMW toch wel erg vergelijkbaar waren.

We zetten de klok even tien jaar terug. Toen werd misschien wel hét bewijs geleverd dat Mercedes en BMW veel van elkaar afkijken. De pk-oorlog tussen alle M- en AMG-modellen, maar ook de rest van de modellen zaten precies in elkaars vaarwater. Dat gold ook voor twee speciale coupés die zo rond 2010 op de markt kwamen. De BMW M3 GTS (E92) en de Mercedes C63 AMG Black Series (C204).

‘Circuit’ coupés

Het idee is bij beide erg simpel. Pak de coupé met V8 die je al hebt en maak hem klaar voor het circuit. Dat deden beide merken op hun hele eigen manier en je kunt je afvragen of het is gelukt. Het concept ‘circuit coupé’ is al een beetje raar, want beide auto’s zijn niet bepaald een Lotus Elise. Relatief zwaar, eigenlijk de verkeerde lay-out en het is een auto die normaal met een reguliere motor praktisch vier personen vervoert. Toch waren zowel de C63 als de M3 GTS erg gave auto’s voor op het circuit of op de weg en momenteel zijn het zelfs prima investeringen. We nemen ze even met je door en twijfel niet om je favoriet te kiezen.

BMW M3 GTS (E92)

We beginnen bij de auto die als eerste op de markt kwam, dat is de BMW. De BMW M3 van de E9x generatie, leverbaar als sedan (E90) en coupé (E92). In dit geval werd logischerwijs de E92 gebruikt. Deze generatie M3 werd vooral bekend door zijn V8 voorin. De S65 V8 is de eerste en laatste V8 in de M3 én de laatste natuurlijk ademende motor in een M3. De BMW M3 GTS was de topversie van de BMW M3 en dus moest het een speciaal ding worden, helemaal omdat het dus een circuit coupé moest worden.

Motor

De motor van de BMW M3 GTS is diezelfde S65, maar dan de S65B44. Dat wil zeggen dat de normaal 4.0 liter grote motor nu 4.4 liter groot is. Kracht toevoegen door gewoon de motor te vergroten: vroeger kon dat. In het geval van de M3 GTS ging het aantal pk van 420 naar 450. De sprinttijd werd daarmee 4,4 seconden in plaats van 4,8. Waar de E92 ook met een handbak werd geleverd, was de M3 GTS enkel leverbaar met de DCT met zeven versnellingen.

Circuituitvoering

Zoals gezegd is de M3 niet de beste basis om te starten met een échte circuit coupé, maar BMW heeft wel hun best gedaan. De M3 GTS heeft ten eerste een volledig gestript interieur. Zaken als het iDrive-systeem zijn achterwege gelaten en de achterbank moest plaatsmaken voor een rolkooi. Ook de zware stoelen moesten ruimte maken voor lichtgewicht Recaro-kuipen. Heeft het gewerkt? Mja. De M3 GTS weegt zo rond de 1.530 kg leeg en dat is meer dan 120 kg minder dan de standaard coupé. Echt lichtgewicht is het niet, maar zoals gezegd: eigenlijk kan dat ook niet met een E92.

Uiterlijk

De BMW M3 GTS is lekker opvallend, want alle exemplaren zijn uitgevoerd in de kleur Fire Orange en het interieur was enkel beschikbaar in het zwart. Zodoende zijn de rolkooi en de afdekplaat van de motor ook altijd oranje. Om de auto beter te maken in bochtenwerk, werden een splitter en een grote achterspoiler toegevoegd. De velgen zijn te allen tijde de lichtgewicht velgen (Styling 359) die we onder andere kennen van de M3 CSL, M3 Competition en bijvoorbeeld de 1M Coupé, maar dan in het zwart. Er was weinig te kiezen: dit is wat je krijgt.

Je mag echter blij zijn dat je een BMW M3 GTS überhaupt kon bemachtigen, want er zijn maar 150 exemplaren gebouwd. Heden ten dage zijn die flink duur: alles van 175.000 tot 220.000 euro.

Mercedes C63 AMG Coupé Black Series (C204)

Dan wat Mercedes als tegenwind bood in 2011. Ook zij hadden de C63 AMG van de 204-generatie in verschillende carrosserieën, waarvan ook zij de coupé kozen als basis voor de Black Series. Deze ultieme circuit coupé en de vierde Black Series is wellicht ook gebouwd op de verkeerde basis, dus ook Mercedes moest goed hun best doen.

Motor

Bij Mercedes veranderde er minder aan de motor. De motor in kwestie is de magistrale 6.2 liter grote V8 (M156). Ook deze leverde zijn kracht door keiharde grote aantallen in liters: standaard gaat het om 457 pk in de gefacelifte C63 AMG Coupé, maar voor de Black Series werd daar zonder vergroting in liters 60 pk bij getoverd om tot 517 pk uit te komen. Dat in combinatie met een gewicht van slechts 30 kg meer dan de M3 GTS, lijkt een recept voor een veel snellere auto, maar op de sprint valt het mee: de Black Series sprint naar 100 in 4,2 seconden. Ook bij Mercedes was een automaat de enige optie: de AMG Speedshift bak.

Circuitversie?

Dat terwijl ze bij Mercedes niet zo rigoureus bezig zijn geweest in het interieur van de Black Series. Het interieur is vrijwel identiek aan die in de reguliere C63 AMG. Je hebt dus gewoon een achterbank, een infotainmentscherm en twee relatief normale kuipstoelen. Ook van buiten schreeuwde de auto niet ‘circuitversie’. Ja, niet elke auto heeft zo’n achtervleugel en een grote splitter met canards voorop, maar dit was het optionele Aero-pakket. Eigenlijk lijkt het alsof Mercedes er helemaal geen circuit coupé van wilde maken.

Uiterlijk

Wat je wel krijgt aan uiterlijke wijzigingen is een nieuwe set velgen en een flinke widebody. Wel had je, in tegenstelling tot bij BMW, de keuze uit was opties qua uiterlijk. Bovenstaande Mars Red behoort tot de mogelijkheden, maar ook wit, zwart, grijs en het prachtige AMG Solar Beam waren opties. Mercedes wilde initieel 650 stuks bouwen, maar door de hoge vraag werden dat er 800. Ook die beginnen aardig prijzig te worden: tussen de 150.000 en 200.000 euro in Duitsland.

De beste?

Twee vergelijkbare auto’s die toch anders in elkaar steken. Dan rest de vraag: welke coupé voor wel of niet op het circuit is de beste? Dat is veelal een kwestie van voorkeur, maar dat kan ook best onderbouwd zijn. Laat het weten hieronder!