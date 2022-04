Fisker stopt met Twitter nu Elon de baas is

Concurrentiebeding!!!!! Als Elon Twitter beheert, stopt Fisker met Twitter.

Henrik Fisker heeft het helemaal gehad met Twitter. Niet omdat het Twitter afvoerputje van de samenleving is, maar vanwege diens nieuwe eigenaar. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Elon Musk (CEO van Tesla) onlangs een bod heeft gedaan op Twitter, dat opmerkelijk genoeg het bod (van 41 miljard euro) heeft geaccepteerd.

Fisker stopt met Twitter

Het was voor Henrik Fisker reden genoeg om zich terug te trekken en zijn Twitter-account te deactiveren. Het volgende laat hij weten op Instagram (nog geen eigendom van Ome Elon)

Ik geloof 100% in de vrijheid van meningsuiting. Maar ik wil niet dat mijn mening gecontroleerd en beheerd wordt door een van mijn concurrenten. En ik wil niet dat mijn concurrent kan vaststellen hoe het publiek Fisker gaan ervaren tijdens de groei. Henrik Fisker, denkt dat Elon Musk weet wie hij is.

Zoals een student de troep in de keuken gaat opruimen, is Fikser bezig met het ‘bouwen’ van elektrische auto’s. Dus je kunt je afvragen in hoeverre Tesla (dat honderdduizenden auto’s per jaar produceert) Fikser ziet als concurrent.

Kijk, u bent bijna net zo heilig als Elon Musk!

Oud zeer

Er zit wel oud zeer tussen Fisker en Musk. De basis van de Model S is namelijk een ontwerp van Henrik Fisker. Met de informatie en kennis die Fikser opdeed bij Tesla, ging hij snel voor zichzelf aan de slag. De Fisker Karma was destijds de meest directe concurrent voor de Model S.

Fisker had problemen met toeleveranciers en andere pech, terwijl het Elon voor de wind ging. Sindsdien is Tesla een gevestigde naam in autowereld en probeert Fisker overeind te krabbelen.

Overigens moet binnenkort de Fisker Ocean in productie gaan. Op het moment is het model te configureren (in deze hopeloos verouderde configurator) en kun je een aanbetaling doen. Dat is een beetje het stadium waarin alle EV-nieuwkomers stranden.

