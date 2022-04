Instap-Polestar heeft nu meer range en meer pk’s

Polestar voorziet de instapversie van de 2 van een aantal upgrades.

Als er nieuws is vanuit Polestar dan is de kans vrij groot dat het over de Polestar 2 gaat. Het merk moet het momenteel namelijk maar van één model hebben. De Polestar 1 gaat dit jaar uit productie en was sowieso vooral een image booster om het merk op de kaart te zetten.

Een Polestar 3 en 4 zijn onderweg, maar tot die tijd moet de Polestar 2 de kar trekken. Wat overigens aardig lukt. Om te zorgen dat de auto interessant blijft heeft de Polestar 2 nu alweer een update gekregen.

Het is vooral de instapversie van de Polestar 2 die van deze update profiteert. De Polestar 2 ‘Standard range Single motor’ krijgt namelijk een vernieuwd accupakket. Voorheen had deze versie een 64 kWh accu, nu is dat een 69 kWh accu.

Dat betekent natuurlijk: meer range. Voorheen bedroeg de actieradius volgens de WLTP-cyclus 440 km, nu is dat 474 km. Ook ben je eerder klaar bij de snellader. Snelladen kan namelijk met 130 kW in plaats met 125 kW.

Als klap op de vuurpijl krijg je ook meer vermogen: 231 pk in plaats van 224 pk. Daarmee heeft de Standard range nu evenveel vermogen als de Long range. Het zijn allemaal subtiele upgrades, maar het is toch maar mooi meegenomen.

Qua uiterlijk verandert er niets, behalve dan dat er nieuwe velgen zijn. Zowel de standaard 19 inch velgen als de optionele 20 inch jetsers hebben een nieuw design gekregen. De dikke velgen die je hierboven ziet zijn de 20 inch exemplaren, die een meerprijs hebben van €1.000. De kleuren zijn ook iets aangepast, maar dat mag geen naam hebben.

Wat betaal je voor zo’n instapper van Polestar? De vanafprijs van de Polestar 2 Standard range Single Motor komt nu uit op €47.910 in de configurator. Daarmee is de Polestar 2 wel iets duurder geworden, want eerst kostte die €45.900. Maar je krijgt dus wel wat terug voor de 2 mille die je extra betaalt.