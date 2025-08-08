‘Neppe’ rallylegende blijkt lekker waardevast te zijn

Enorm diep in de buidel tasten voor een rallylegende, en dan heb je niet eens het origineel.

Als je de goede oude tijden van Colin McRae in de rallysport wil beleven, kan je nog voor redelijk oké bedragen een Subaru Impreza (GC) scoren. Weet alleen wel dat je voor bodemprijzen een ‘normale’ Impreza hebt. Een GT Turbo, WRX en helemaal een WRX STi kosten iets meer als je een goede wil. Bovenaan het spectrum vind je nog de coupéversies van de Impreza GC, de P1 en de 22B. Die laatste is echt duur aan het worden: er is er recent eentje verkocht voor bijna een half miljoen. Toegegeven, het is met recht een legende. Maar voor dat soort prijzen wordt het een moeilijk verkooppraatje.

Prodrive P25

Je kan het maar op één manier duurder maken. Prodrive, het bedrijf dat zich inzette om de Subaru’s klaar te maken voor de rallysport, kwam in 2022 met de P25. Dat is hun hommage aan de WRX STi 22B en voegt moderne techniek toe aan de oude koets. Een 2.5 liter grote boxermotor met 400 pk en 600 Nm, om eens wat te noemen. Een nieuwe versnellingsbak en een launch control-modus, waarmee de P25 naar 100 sprint in 3,5 seconden. En dat alles onder de 1.200 kg.

Wellicht is het geen populaire mening, maar toch doet de P25 mij niet zo veel als ik had verwacht. Dat heeft een reden. Klinkt leuk allemaal, maar Prodrive wilde er des tijds 535.000 euro voor vangen. Daarmee is hij dus duurder dan de duurste 22B, een prototype die van Colin McRae is geweest. Leuk, zo’n Prodrive, maar dit is natuurlijk rijp voor de flippers die hem kopen en dan wachten tot het meer waard wordt. Rijden ermee, ho maar.

Stervensduur

Dat klinkt cynisch, maar het is echt zo. Eén van de 25 gebouwde Prodrive P25’s staat nu alweer te koop. Met een ietwat vage advertentie, het moet gezegd worden. Onderstaande foto’s zijn de enige plaatjes die we krijgen van de auto in kwestie, de andere gebruikte foto’s zijn persfoto’s. Op de plaatjes zien we wel het kloppende hart, het gefocuste interieur met half blauwe stoelen en de winnende kleurcombinatie (letterlijk en figuurlijk) WR-blauw met gouden velgen. Ja, het is heerlijk spul, maar wacht nog heel even.

De 980 kilometer ervaren Prodrive P25 moet namelijk weg voor 700.000 pond, omgerekend 807.310 euro. Acht ton voor een Subaru Impreza. En ja, wel één van de leukste die je gaat krijgen, maar het voelt toch als belachelijk veel geld. Overigens, voor de puristen: Prodrive heeft voor de ombouw 25 Impreza coupés gebruikt, geen echte 22B’s. Wat het verhaal trouwens ook weer anders kan maken: je betaalt dus acht ton voor een gemodificeerde Impreza coupé.

Mocht je toch deze WRC-auto voor de straat willen bezitten, dan kan je de Prodrive P25 kopen. Maar wees zeker van je zaak. Voor minder geld heb je dus een echte 22B.