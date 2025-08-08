Productieauto met 3.000 pk(!) is dichterbij dan je denkt

2.000 pk is voor het gepeupel: 3.000 pk in een productieauto is (bijna) mogelijk.

De perceptie op pk’s verandert met de tijd. Het was een enorme happening toen Bugatti nog geen twintig jaar geleden met een 1.000 pk sterke auto kwam. Dat opende deuren. Binnen de kortste keren werd dat 1.500 pk. Intussen sijpelden hoge pk-getallen ook door naar lagere klassen. 500 pk in middenklassers, 600 pk in dikke sedans: ook dat ging groeien naar nog hogere getallen. Inmiddels denk je dat de limiet wel bereikt is, helemaal vanwege EV’s. 200 pk voelt als weinig, 300 pk is normaal en in de topsegmenten tikken verschillende merken de 2.000 pk aan. Voor zo’n 80.000 euro koop je momenteel tweedehands een Tesla Model S Plaid met 1.020 pk. Je zou bijna zeggen dat EV’s de strijd om pk’s niet meer interessant maken, zo ‘eenvoudig’ lijkt het om met enorme vermogens te komen.

3.000 pk

Het is dus wachten op het moment dat iemand kijkt naar een Rimac Nevera R met 2.136 pk en denkt: dat kan beter. Dat moment is, eh, nu. Tenminste: zeer binnenkort. Het MIIT in China, de koning van auto’s onthullen voordat merken het zelf doen vanwege de typegoedkeuring, publiceert een goedkeuring voor een nieuwe versie van de BYD YangWang U9. Je kent Build Your Dreams vast wel dankzij de in Nederland populaire modellen als de Seal en Dolphin. Hun topsegmenters onder de noemer YangWang zijn bijzondere apparaten die China écht op de kaart moeten zetten als futuristische alleskunner.

De eerste YangWang supercar, de U9, is een bijzonder apparaat dat al 1.305 pk mobiliseert. Het huzarenstukje van de U9 is bijzondere vering die de auto allerlei gekke sprongen kan laten maken, maar ook net als bijvoorbeeld een Citroën met veerbollen op drie wielen kan rijden. Die YangWang U9, daarvan is nu dus toe aan een heftige circuitversie. Het MIIT meldt al wat specs, waaronder een systeemvermogen van 2.220 kW. Omgerekend, houd je vast, 3.019 pk.

De circuit-editie van de YangWang U9 moet ook qua aerodynamica iets verbeterd worden ten opzichte van de standaard auto. MIIT zegt dat ‘ie 350 km/u kan, maar de standaardversie met de helft van het vermogen heeft al eens de 394 km/u aangetikt. Dat een 3.000 pk sterke auto dat niet kan, lijkt ons stug.

Kortom: we zijn benieuwd wat BYD aan het bekokstoven is met deze nieuwe YangWang U9. Daarover wordt hopelijk binnenkort meer duidelijk.