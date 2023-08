Bijzondere Subaru Impreza levert extreem veel geld op

Een Porsche 911 S/T is aanzienlijk goedkoper dan deze bijzondere Subaru Impreza. Hier zit dan wel een mooi verhaal aan vast.

We noemden vandaag nog eventjes de Subaru Impreza GT Turbo. Een auto die niet eens zo heel erg duur was, maar wel heel erg veel vermogen had. Dat niet alleen, de Impreza reed ook nog uitzonderlijk goed. Man wat waren het mooie tijden. Op EuroSport en Rally Report zag je de blauwe Impreza’s met gouden wielen op TV voorbijkomen.

Bij Codemasters haakten ze er slim op in met de Colin McRae Rally-games en ook Gran Turismo heeft zijn steentje bijgedragen. Van die mensen die dat gedeelte van de jaren ’90 hebben beleefd, zijn er ook enkele mensen die goed in de slappe was zitten.

Je ziet dat al aan de prijzen van Japanse sportwagens uit deze periode: die stijgen flink in prijs. Dat geldt al helemaal voor de écht zeldzame auto’s. In dit geval doelen we op de Impreza der Impreza’s, de 22B.

Bijzondere Subaru Impreza

Nou ja, eigenlijk heet die anders. Volgens Subaru is het de (adem in) Subaru Impreza Premium Sport Coupe 22B-STI Version (adem uit). Dit specifieke exemplaar is heel erg bijzonder en daardoor heel erg duur. Wat is er bijzonder aan? Nou, het is een pre-productie-exemplaar met typenummer: 0 van 400.

Deze auto werd in 1998 gebouwd voor niemand minder dan Colin McRae. Alle 22B’s hebben dezelfde Sonic Blue Mica lak met gouden BBS-wielen. De naam 22B bestaat uit de motor van 2.2 liter en de Bilstein schokdempers. Dus McRae had niet echt keuze qua configuratie, alle exemplaren zijn identiek uitgerust. Overigens had Colin de auto niet gekregen, hij kreeg de mogelijkheid om er eentje te kopen.

480.500 pond (ja. pond)

De auto werd geveild door Iconic Auctioneers (voorheen Silverstone Actions) en de verwachting was al dat deze auto een hoop geld zou gaan opleveren, zeker gezien de kilometerstand van 11.971 km.

Het uiteindelijke bedrag waarop de auto werd geveild was een nauwelijks te bevatten 480.500. Ja, 480.500! En nee, geen euro’s, maar ponden! Omgerekend betekent dat de 22B van Colin McRae dus 559.310 euro!! Dat is een enorme hoop geld voor een Subaru.

Aan de andere kant, de 22B-STI was een heel erg bijzondere auto. Niet zomaar een Impreza GT Turbo met een chipje. Een originele 22B is sowieso al erg prijzig, een voorserie-exemplaar die van de meest legendarische rallycoureur van die periode afkomstig is? Tja, hand er maar een prijs aan. Oh, wacht: 559.310 euro dus.