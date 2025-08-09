Geen laadpaal, wel een elektrische auto: hoe is dat?

Het ideaalbeeld van elektrisch rijden? Altijd vertrekken met een volle batterij. Maar wat als je geen eigen laadpaal hebt?

Opritje, laadpaal op de stoep. Ideaal. In principe kom je sporadisch bij de (snel)lader, alleen als het echt moet. Ja leuk en dik voor elkaar als dit jouw situatie is. De realiteit voor het grootste gedeelte van Nederland is dat er bij het koop- of huurhuis helemaal geen oprit zit. En dus ook geen ruimte voor een eigen laadpaal. Maar dan moet je toch eigenlijk helemaal geen EV willen?

EV rijden zonder laadpaal thuis

Het is een vraagstuk dat mij bezig heeft gehouden. Want: een proefrit met een benzineauto is eigenlijk simpel. Na 20 minuten rijden kan ik wel beoordelen of die occasion of nieuwe auto aan mijn eisen voldoet. Met een elektrische auto is dat veel lastiger om te beoordelen. Er komen hele andere dingen kijken bij het bezitten van een EV. In 20 minuten krijg je geen antwoorden op die vragen. Het liefste zou je zo’n elektrische auto gewoon een paar weken willen rijden om te ervaren hoe het in de echte wereld zit.

Laat Autoblog nou een volledig elektrische Porsche Macan in de redactievloot hebben staan als duurtester. De Porsche logeert voor een langere periode op de redactie. Ik kaapte de sleutels uit de kluis en ging drie weken rijden in de EV. Ik heb géén laadpaal thuis en was dus aangewezen op publieke punten. Hoe is dat? Wat kost dat? Irriteert dat? Op al deze vragen ga ik proberen antwoord te geven!

Mijn situatie

Ik denk dat mijn situatie best representatief is voor de gemiddelde Nederlander. Qua kilometers dan hè. Dus hopelijk heb je wat aan mijn verhaal. Ik heb de auto exact gebruikt zoals ik ook mijn benzineslurpende BMW M2 gebruik. Ritjes naar afspraken, op familiebezoek, naar de supermarkt. En als kers op de appelsap ook nog een rit naar het buitenland. Met de elektrische Porsche Macan een retourtje Kopenhagen, Denemarken.

In drie weken tijd reed ik circa 3.000 kilometer met de Porsche. Vertaal mijn rijperiode naar jouw eigen situatie: woon-werkverkeer plus de sporadische vakantierit die je één of twee keer per jaar doet.

Op basis van deze ervaring durf ik er wel een conclusie aan te verbinden. Een elektrische auto zonder laadpaal thuis: (on)mogelijk?

Het doordeweekse leven

100%. Dat betekende het begin van de testperiode met de elektrische Porsche Macan. Het dashboard vertelde me een verwachte actieradius van circa 485 kilometer. Die kilometers berekent de auto op basis van recent rijgedrag. Hoe sportiever de rechtervoet, hoe lager het verwachte rijbereik.

Porsche communiceert een gecombineerd WLTP-rijbereik van 644 kilometer. In de echte wereld van de sportieve Porsche-rijder ga je dat getal never nooit bereiken. Met 100 km/u in Nederland en het drukke verkeer is meer dan 500 kilometer zeker mogelijk. Gedurende mijn periode was 480-490 kilometer met een 100% batterij inderdaad waar het in de praktijk op uitdraaide.

Met mijn doordeweekse rijden betekende dit dat ik één à twee keer in de week moest laden. Bij ons in de wijk staan meerdere laadpalen. Opvallend genoeg is de publieke paal één straat verder in de wijk €0,10 per kWh goedkoper dan de paal dichterbij huis. Zo Hollands als ik ben maak ik natuurlijk gebruik van die verdere laadpaal. Het is circa 150 meter verder lopen, dat overleef ik wel.

Ik maakte gebruik van de TAP-laaddruppel. Doordeweeks kwam het laden uit op een laadbeurt van gemiddeld €28 per keer. De batterij was nooit echt helemaal leeg. De goedkope laadpaal in de wijk rekent €0,40 per kWh. De snelle rekenaars onder jullie hadden natuurlijk gezien dat dit neerkomt op 70 kWh per laadsessie. Dit betekende dat zelfs met publiek laden het een heel stuk voordeliger was dan mijn benzineslurpende BMW waar je voor dezelfde kilometeraantallen toch gauw €80 per tankbeurt (M2 heeft een kleine tank) kwijt bent.

Maar toen kwam ‘het spontane ritje’

Helemaal top toch, voor een paar tientjes rijden. Voor mij was publiek laden geen enkel probleem, tot ‘het spontane ritje’ gebeurde. We (ik + partner) werden uitgenodigd voor een gezellig etentje bij vrienden die avond. Leuk! Wel drie kwartier rijden.

De Macan was niet voorbereid op een retourrit van 170 kilometer. Dat wil zeggen: ik had de batterij niet genoeg geladen. Heen zou wel lukken, maar terug zouden we gebruik moeten maken van de snellader. Absoluut geen probleem voor de razendsnel ladende Porsche (daarover later meer!). Maar met de tarieven van de snellader in het achterhoofd had het toch slimmer geweest om de batterij eerst thuis in de wijk op te laden.

Achteraf was er helemaal geen snellader nodig. Nederlandse woonwijken hebben steeds vaker publieke laadpalen in de straat. Bij aankomst prikte ik de Macan in de paal in de straat van onze vrienden. Voor die paar uurtjes kwam er genoeg stroom uit de paal om weer thuis te geraken en mijn inmiddels favoriete goedkope laadpaal in de wijk was vrij. Joepiejeej!

Op naar Kopenhagen

In Nederland vond ik de elektrische auto zonder thuispaal tot dusver geen probleem. Maar de vakantierit kan altijd nog een uitdaging zijn. Vooral een gevalletje: onbekend maakt onbemind. Want in de praktijk is op vakantie met een elektrische auto helemaal geen issue als je het vergelijkt met een jaar of zes geleden. Europa kent een uitstekend snellaadnetwerk en de EV heeft ook niet bepaald stilgestaan.

Ik had een reis naar Kopenhagen voor de boeg. En in plaats van het gebruikelijke vliegtuig te pakken vond ik het een uitstekend moment om de elektrische Porsche Macan eens te proberen.

Van tevoren wist ik al dat dit geen probleem ging zijn. In juni reisde ik naar Le Mans af per Porsche Taycan Turbo S. Een rit van 700 km en dat deed de Taycan met twee vingers in de neus, één laadstop was voldoende.

Een rit van 950 kilometer naar Kopenhagen moest ook wel lukken, toch? En een roadtrip is altijd leuker dan het vliegtuig. Met de veerboot bij Puttgarden is het 100 kilometer korter. Maar dat stukje omrijden via het oosten van Duitsland en Denemarken vond ik prima.

Wat kan ik zeggen? De Macan deed het fantastisch en dat is geen lulverhaal om Porsche te pleasen. Het heeft alles te maken met het nieuwe PPE-platform van Audi en Porsche. De Macan kan maximaal 270 kW snelladen en dat maakt een lange rit met een elektrische auto, wat mij betreft, vrijwel gelijk aan rijden op benzine als het op stops aankomt.

Van een merk als Porsche weten we dat ze vrij conservatief zijn als het aankomt op vermogen, maar ook qua laadvermogen zijn de Duitsers bijzonder bescheiden. Zo merkte ik. Tijdens één van de laadsessies presteerde de Macan zelfs beter dan de fabrieksopgave. Er werd een top bereikt van 280 kW. Hoppa!

IONITY en de kosten

Ik had een abonnement afgesloten op IONITY. Voor €11,99 per maand (maandelijks opzegbaar) kun je snelladen tegen een gereduceerd tarief van €0,39 per kWh. Na twee keer laden met IONITY heb je het abonnement er al uit. De prijzen kunnen per Europees land verschillen.

Voor de rit van Nederland naar Kopenhagen heb ik drie laadstops gemaakt. Drie stops die werden gecombineerd met een plaspauze, dus ja: die drie keer was ik ook wel gestopt met een benzineauto.

De stops waren wel wat langer dan de traditionele stops die ik maak tijdens een roadtrip. Tanken, betalen, blaas legen. Laten we zeggen dat zoiets normaal gesproken 10-12 minuten kost. De stops bij de lader waren 20 minuten. Een minuut of 10 langer dus. Ik kan daar wel mee leven.

In totaal duurde de heenreis ongeveer 11 uur. Dat is inclusief een file van een uur stilstaan bij Hamburg. Een Nederlander in een Peugeot (altijd weer die Peugeot-rijders) had een flinke klapper gemaakt en er was nog maar één rijbaan open.

Laadpunt Aantal kWh Kosten IONITY Dammer Berge-Ost 75,32 kWh €29,37 IONITY Brokenlande-Ost 67,99 kWh €26,51 IONITY Fredericia 46,93 kWh €13,88 Totaal 190,24 kWh €69,76

Aangekomen op de bestemming in Kopenhagen kon ik gratis gebruikmaken van de thuislader van mijn kennis daar. Das mooi meegenomen. Totale laadkosten van een enkele reis Nederland – Kopenhagen was daarmee €69,76 (exclusief abonnementskosten) voor 950 kilometer. Niet slecht! De terugreis verliep vergelijkbaar.

PCM

Voor deze reis heb ik gebruikgemaakt van het Porsche Communication Management (PCM) systeem in plaats van Apple CarPlay met Google Maps. Waarom? Nou één: ik wilde de software van Porsche wel eens testen. En twee: de navi houdt rekening met snelladers en het resterende accupercentage onderweg op je route. Daardoor krijg je de beste suggesties voor een laadstop.

Het werkte helemaal tranquilo. Ik heb zonder huiswerk het adres ingetikt en ben naar Kopenhagen gereden zoals ik dat ook met een benzineauto zou doen. De auto gaf zelf suggesties voor laadstops aan. Helaas kun je het niet filteren op alleen IONITY, maar de auto kwam zelf elke keer met suggesties voor IONITY.

Het starten van een laadsessie bij de snellader verliep via de IONITY-app, waar mijn account is gekoppeld aan het abonnement. De tijd waarin je 50 verschillende laadpassen moest meenemen op reis naar het buitenland is echt iets van 6 jaar geleden.

Omdat ik het abonnement op IONITY had, heb ik bij terugkomst in Nederland ook nog enkele keren gebruikgemaakt van dit snellaadnetwerk voor het tarief van €0,39 per kWh. Mooi spul.

Beuken op de Autobahn

Nog een kleine anekdote over de terugreis. Veel elektrische auto’s zijn begrensd op een lullige topsnelheid. Het maakt de vakantierit over de grens er niet spannender op. Gelukkig mag je van Porsche wel wat harder met hun EV’s, de Macan stopt bij 229 km/u.

Op de terugreis heb ik uitvoerig getest hoe het is om op hogere snelheid te rijden. In plaats van drie laadstops op de heenweg, werden het er vier op de terugweg. Maar alsnog werd de rit van 950 kilometer in een keurige 9,5 uur voltooid.

Ik reed ’s nachts en de cruise control stond op 182 km/u daar waar het mocht en kon. Dat ging kilometerslang goed, want het was heerlijk rustig op de bahn. Het verbruik liep de spuigaten uit, volgens mij zat het niet onder de 35 kw/h per 100 kilometer. Maar elke 2 uur even 15 minuten stoppen voor een laadpauze vond ik persoonlijk geen gekke methode. En ondanks de extra laadstop ten opzichte van de heenweg bleven de kosten voor het snelladen op de reis terug onder de 100 euro.

Leven met een elektrische auto zonder laadpaal thuis: conclusie

De Macan blijft nog even logeren op de redactie en Wouter gaan jullie nog zeker horen over zijn ervaring met deze Porsche. Mijn terugblik op de afgelopen periode is louter positief gebleken. Het niet hebben van een eigen laadpaal, maar toch rijden in een elektrische auto is geen gedoe.

