Neue Klasse van BMW maakt glorieuze comeback - Autoblog.nl

De BMW Neue Klasse komt er weer aan.

We staan er nooit zo vaak bij stil, maar er is een tijd geweest dat BMW een onzekere toekomst tegemoet ging. Er werden hele dure auto’s (501 en dergelijke) én hele goedkope auto’s gebouwd (Isetta). Met beide auto’s was het lastig om geld verdienen. Van de 501 verkocht BMW te weinig en op de Isetta zat te weinig marge. Met de Neue Klasse sloeg BMW een homerun. Met deze auto’s viel een zeer goede boterham te verdienen én het zorgde voor een nieuw imago: dat van sportieve premium auto’s.

Voor de fans van de 1600, 1800 en 2000CS is er goed nieuws: de Neue Klasse keert terug! Het is alleen niet zo dat letterlijk dezelfde auto’s zullen terugkomen. Het gaat om een nieuw type platform, zo meldt Automotive News. Nu gebeurt het wel vaker dat een fabrikant of een concern een nieuw platform ontwikkelt.

Neue Klasse

Waar het in dit geval om gaat, is een platform dat eigenlijk alles kan. Op dit moment gebruikt BMW het UKL-platform voor de Mini’s en BMW 1 en 2 Serie. De grotere BMW’s staan op het CLAR-platform. Het Neue Klasse-platform is in eerste instantie achterwiel aangedreven, zoals het hoort in een BMW. Vierwielaandrijving zal dan middels elektromotoren mogelijk zijn. de voorwielen zijn dan elektrische aangedreven.

Maar daar houdt het niet op, want het Neue Klasse-platform is namelijk voorbereid op zowel elektrische motoren, verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en er wordt zelfs melding gemaakt van waterstof-techniek. BMW heeft aangegeven nog zeker te willen investeren in verbrandingsmotoren, in tegenstelling tot Mercedes en Audi.

Afname complexiteit productielijn

Het reduceren van ontwikkelingskosten wordt niet als eerste genoemd. Nee, het hoofddoel van het Neue Klasse-platform is dat de complexiteit aan de productielijn drastisch afneemt. Dat is een gebeid waar Tesla enorm goed scoort, door maar enkele modellen aan te bieden in weinig verschillende uitvoeringen. Verwacht dat niet direct bij BMW, maar onderhuids zullen meer dingen hetzelfde worden, zodat BMW de nieuwe klasse aan auto’s sneller en voordeliger kan produceren.

Wanneer we de eerste auto’s op het Neue Klasse-platform kunnen verwachten is niet bekend. De BMW iX3 en i4 staan nog op het bekende CLAR-platform.

