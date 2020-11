BMW iX3 rijtest en video - en hij wordt goedkoper! - Autoblog.nl

Wij reden vandaag met de ‘grote’ elektrische SUV van BMW, de iX3.

Na de i3 in 2013 was er na zeven jaar eindelijk weer nieuws te melden over een nieuwe volledig elektrische BMW. Niet het zoveelste concept, maar een productieauto bedoelen we dan. De BMW iX3 komt er aan. De Duitse autofabrikant liet ons vandaag voor het eerst los in de productieauto. Tijd dus voor de BMW iX3 rijtest.

BMW kennende wijkt met het productiemodel nauwelijks af van het concept. Bovendien kijken we in feite naar de elektrische X3. Zo heel spannend is het dus allemaal niet. Met wat blauwe accenten, het ontbreken van uitlaten en de dichte grille moet de iX3 zich onderscheiden. Een vergelijkbaar trucje zagen we met MINI en de Cooper SE.

Specificaties

Voordat we het over de prijs van de BMW iX3 gaan hebben, eerst nog even de specs behandelen. De elektrische aandrijflijn van deze BMW is goed voor 286 pk en 400 Nm koppel. De SUV doet de sprint naar 100 km/u in 6,8 seconden. BMW zegt dat je het model qua prestaties kunt vergelijken met de X3 xDrive30i. Boenderen op de autobahn is er echt niet bij. De topsnelheid is namelijk begrensd op 180 km/u. Kun je gezellig zwaaien naar de Volvo-rijder op de rijbaan naast je.

Het accupakket heeft een bruto capaciteit van 80 kWh, de auto gebruikt 74 kWh. De WLTP actieradius bedraagt 459 kilometer. Nu zagen we vandaag direct na het starten een range van 300 km op het scherm bij een volle accu. Maar kijk vooral de video om te zien hoe dat in de praktijk uitpakt!

Qua laden zit het wel goed met de iX3. Je kunt zowel eenfase als driefase laden met een maximum van 11 kW. Sluit je de auto aan op een snellader dan kun je maximaal 150 kW laden. Dit laatste betekent 100 kilometer bereik per 10 minuten dat de iX3 aan de stekker hangt. In een tijdbestek van 34 minuten kan de batterij 0 tot 80 procent laden.

BMW iX3 prijs lager dan voorheen gecommuniceerd

De BMW iX3 zou er vanaf 71.000 euro zijn, maar dat is inmiddels achterhaald.

De info van de dag is dat de prijslijst van deze elektrische SUV nu start bij € 67.500. Dan krijg je de BMW iX3 Executive. Wil jij zoals je altijd wilt bij BMW de High Executive dan dien je € 73.500 over te maken naar de lokale BMW dealer.

De standaard uitrusting bestaat onder meer uit 19-inch velgen, een adaptief onderstel, panoramadak en elektrisch verstelbare voorstoelen. Allemaal dikke prima, maar stiekem ook zaken die je verwacht voor zo’n prijs. Een interessante concurrent is bijvoorbeeld de Mercedes-Benz EQC, die is er vanaf 73.595 euro is. Het nadeel is dat je met deze EV maar met 2-fase kunt laden.

Met de aanschaf van een iX3 hoef je de eerste drie jaar geen basistarief te betalen als je gaat snelladen via IONITY en BMW Charging. Snelladen met het IONITY laadnetwerk kost € 0,29 per kWh.

Dit jaar zullen we helaas geen iX3 meer op Nederlandse bodem zien. Dat wordt 2021 en dan natuurlijk MET de 2021 bijtellingsregels.