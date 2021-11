Deze oude Mini is eigenlijk gloednieuw

Of je draait het om. Deze gloednieuwe Mini is eigenlijk hartstikke oud! Het is maar hoe je het bekijkt.

De Mini. Tegenwoordig is hij er in alle soorten en maten. Je hebt onder meer een Cooper, Cooper S, een Clubman, een Countryman, een cabrio en een vijfdeurs. Een generatie geleden had je ook nog de Paceman, de Roadster en de Coupé. Enorm veel smaakjes om uit te kiezen dus. Oh ja, hij heet ook MINI. Net even iets anders.

Vroeger was dat allemaal veel overzichtelijker. Ok, toen had je ook een Clubman en een Cooper, desgewenst met of zonder S, maar qua echte modelvarianten hield het daar wel zo’n beetje mee op. Of je moet de Cabrioni meetellen, dat kan. Overzichtelijker zeker, maar beter? Da’s de vraag. Voordeel van de huidige generatie is dat je die nieuw kunt kopen en de oude niet.

Of toch?

Koop nu deze gloednieuwe oude Mini

Zeker, er staat namelijk een gloednieuwe oude Mini te koop. Of gloednieuw, hij heeft enorm weinig kilometers gelopen. In totaal zijn er maar 127 op de teller gezet. Da’s niet veel, zeker als je bedenkt dat deze Mini al in het wonderschone jaar 1997 op Nederlands kenteken is gezet.

Rekenen kan ik niet zo goed, maar volgens mij komt dat neer op ongeveer 5 kilometer per jaar. Ja, dan hou je je oude Mini wel gloednieuw ja.

Raar eigenlijk dat er niet meer mee gereden is. Ondergetekende had namelijk exact zo’n zelfde Mini Cooper. Zelfde kleur, motor, velgen, bekleding, dashboard, alles! Alleen kwam die van mij uit 1996, met het kenteken PF-GR-75. Mocht een lezer van Autoblog toevallig in het bezit zijn van deze auto, ik wil hem wel van je kopen. Ik zag namelijk dat hij nog altijd rondrijdt in Nederland. Doch dit geheel terzijde.

Deze oude Mini is racing green

Het oude Coopertje dat te koop wordt aangeboden door de firma Serry Exclusive uit Hilversum -die het onderhoud van mijn Mini vroeger ook verzorgde- is voorzien van een British Racing Green lak. Het dak is vanzelfsprekend wit en de originele Minilites zitten er ook onder.

De stoelen zijn half leder en het dashboard is van wortelnotenhout. En wellicht ten overvloede, deze oude Mini heeft dus slechts 127 kilometer gereden. En is te koop. En hij is voor jou, als je dat wil.

Het enige dat je dan moet doen, is 31.500 euro’s te overhandigen aan de verkopende partij. Die zal de auto dan desgewenst voorzien van een mooie strik en met veel liefde de sleutels aan je overhandigen.

Maar ook hier rest de vraag; als je hem koopt, wat ga je ermee doen. Iedere kilometer die je erbij rijdt, is slecht voor de USP van deze Mini. Maar het verder in de garage laten staan is ook maar zonde. Ik zou het zelf wel weten. Ik zou er hoogstpersoonlijk nog eens 1000 keer zoveel kilometers bij rijden.

Daar is deze oude Mini namelijk voor bedoeld!