Niet eerder deed Lamborghini zulke goede zaken

Best knap, gezien het dunne modellengamma. Zo goed gingen de verkopen van Lamborghini tot nu toe.

Het eerste halfjaar is alweer achter de rug. Inmiddels beginnen de cijfers van autofabrikanten binnen te druppelen. En die zijn niet verkeerd. Ferrari liet gister al zien dat ze veel beter auto’s kunnen verkopen dan een F1-team managen. En ook Lamborghini beleeft gouden tijden.

Zolang een recessie nog niet aan de orde is of voelbaar is voor de rijken klotst het geld tegen de plinten. En daar worden onder andere leuke spulletjes van gekocht. Zoals een nieuwe auto. Lamborghini heeft een recordperiode achter de rug. Niet eerder verkocht het Italiaanse automerk zoveel auto’s in een halfjaar.

Meer dan 5.000 verkopen in 6 maanden

In de eerste zes maanden van 2022 noteert Lamborghini 5.090 verkopen. Een stijging van bijna vijf procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Het grootste deel van de verkopen is te danken aan de Urus. De praktische super-SUV van Lambo is niet aan te slepen. De Urus neemt maar liefst 61 procent van de verkopen voor zijn rekening.

Daarmee zijn de Huracán, maar vooral de Aventador, bijzaak. De enige twee andere modellen van Lamborghini momenteel. Afgezien van het afleveren van af en toe een speciaaltje, zoals de Countach.

Samen waren de Huracán en Aventador goed voor 39 procent van de verkopen. Lamborghini gaat niet in op individuele cijfers met deze halfjaar verkopen. Reken er echter op dat de Huracán het een stuk beter doet dan zijn V12-broer. Niet alleen is de supercar goedkoper, maar loopt de Aventador ook op zijn laatste benen. Het doek valt bijna voor het model.

Verenigde Staten is Lamboland

De meeste verkopen vonden plaats in de Verenigde Staten. Lambo leverde er 1.521 auto’s af in het eerste halfjaar. Op de tweede plaats staat China met 576 verkopen. Gevolgd door Duitsland met 468 en het Verenigd Koninkrijk met 440.

De omzet komt neer op 1,33 miljard euro in de eerste zes maanden. Een stijging van dik 30 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021. De zaken gaan dus goed voor Lamborghini. Eerder dit jaar opende het Italiaanse merk de deuren van een tweede dealer in Nederland, gelokaliseerd in Rotterdam.

Er zit nog genoeg nieuws in de pijplijn voor het merk. Onder andere nieuwe varianten van de Huracán, maar ook een facelift van de Urus staan op het programma. Daarnaast werkt Lamborghini op de achtergrond aan de opvolger van de Aventador.