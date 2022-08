Laat die Golf GTI links en koop deze JMS GT86!

Waarom zou je een Golf GTI kopen als je ook in deze JMS GT86 kunt rijden?

De Toyota GR86 is inmiddels te koop bij de betere Toyota-dealer. Het is een van de laatste der Mohikanen, samen met zijn broer – de Subaru BRZ. Ondanks alle hype rondom die auto, vergeten we dat de GT86 er ook nog is als occasion. Een nieuwe GR86 is toch een vrij prijzig geintje. Zeker als het een auto is voor erbij. Toch veel leuker dan de zoveelste Golf?

Nu is de GT86 niet perfect, maar gelukkig is er een enorme aftermarket-scene omtrent deze auto. In Australië, het Vereningd Koninkrijk en de Verenigde Staten doen ze de meest bijzondere dingen ermee. Er is dus zat voor te krijgen. Voor de verandering hebben we nu een inzending uit… Duitsland!

De JMS GT86 is voor ons wel interessant, want bij JMS is het net wat makkelijker onderdelen bestellen dan bij een onbekende Amerikaanse toko, nietwaar?

Vergaarbak voor Petrolheads

JMS Fahrzeugteile is de ultieme vergaarbak voor petrolheads. Alle onderdelen die maar nodig kunt hebben voor je auto, kun je daar vinden. In dit geval hebben ze dus zo’n compacte Toyota coupé aangepakt.

Het meest in het oog springend zijn de velgen van Barracuda, modelletje Tzunamee EVO (ja, echt, zo heten die wielen). Ze hebben zich ingehouden bij JMS. Normaliter willen tuners veel te grote wielen monteren, maar deze zijn 18 inch in diameter en 8 inch breed. Ze zijn zwart met ‘Flash Gold’-accenten. Daar moet je van houden, maar je kan dus gelukkig ook andere kleuren kiezen.

ST onderstel voor JMS GT86

De Barracuda-wielen vallen wel mooi in de wielkasten, met dank aan schroefset. In dit specifieke geval de ST X. Dat is een schroefset die je je in hoogte kunt verstellen (bij de duurde ST XA kun je ook de demping naar wens afstellen). In dit geval is de JMS GT86 zo’n 40 millimeter lager dan standaard. De banden zijn 225/40 R18 rondom.

Nog een nadeel van de reguliere GT86: hij klinkt net echt bijzonder. Daar hebben ze wat op gevonden. De JMS GT86 is namelijk voorzien van een Milltek sportuitlaatsysteem. Deze zorgt voor een sportiever geluid, maar komt nog wel door de TüV-geluidsnormen.

Dus ook in Nederland krijg je er geen problemen mee. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Moet je nog een gebruikte GT86 zoeken? Check dan ons Toyota GT86 aankoopadvies om te zien waar je allemaal op moet letten!

Meer lezen: Heeft de handbak überhaupt nog toekomst?